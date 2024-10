Nhân vật được bà trùm Oanh Hà trả hơn 15 tỷ đồng để vận chuyển ma túy

Bắt hai đối tượng trốn truy nã, phát hiện một đối tượng đang truy tìm

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Biên phòng Tây Ninh đã phát hiện 3 đối tượng đang bị truy nã và truy tìm của Công an TP.HCM, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an tỉnh Thanh Hóa.