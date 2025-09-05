Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhân viên bảo hiểm Chubb Life chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

  • Thứ sáu, 5/9/2025 09:54 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Ngày 5/9, Phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang (SN 1987, trú phường Điện Bàn) về hành vi "Tham ô tài sản".

Kết quả điều tra xác định Quang được Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (gọi tắt là Chubb Life) ký hợp đồng làm việc và được ủy quyền thu phí bảo hiểm, tư vấn khách hàng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).

Từ tháng 11/2024 đến ngày tháng 4/2025, Quang đã thu tiền phí bảo hiểm định kỳ của 151 khách hàng, cùng tiền nợ thẻ tín dụng với tổng số hơn 1,76 tỷ đồng. Tuy nhiên, Quang không nộp tiền về công ty mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bao hiem Chubb Life, Cty Chubb Viet Nam, BH Chubb Viet Nam, NV Chubb Viet Nam, Ktoan Chubb Viet Nam, Cong ty Chubb Life, Chu tich Chubb Life anh 1

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang.

Ngày 20/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Quang về tội "Tham ô tài sản", nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau một thời gian truy xét, đến ngày 4/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng (sau sáp nhập) đã bắt được Nguyễn Minh Quang để phục vụ công tác điều tra.

Thân Lai/Công an Nhân dân

