Nhân viên cứu hộ giao thông ở Lâm Đồng bị đánh gãy tay trên cao tốc

  • Thứ năm, 11/9/2025 18:18 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Một nhân viên cứu hộ giao thông ở Lâm Đồng bị nhóm người chặn đánh gãy tay, chấn thương vùng đầu sau khi vừa đi cứu hộ về.

Ngày 11/9, Công an xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng) đang xác minh vụ việc một nhân viên cứu hộ giao thông bị nhóm đối tượng hành hung, phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 ngày 11/9, Công ty TNHH Vận tải Ngọc Trâm nhận được yêu cầu hỗ trợ cứu hộ xe gặp sự cố tại Km231 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng). Sau đó, công ty này này điều 2 xe cứu hộ đến hiện trường.

Danh gay tay, Tren cao toc, Van tai Ngoc Tram, Cong ty Ngoc Tram, Doanh nghiep Ngoc Tram anh 1

Anh Phạm Thế Mỹ nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Đến khoảng 2h, khi kết thúc công việc và quay về công ty, anh Phạm Thế Mỹ (SN 1989, nhân viên Công ty Ngọc Trâm, trú xã Hàm Kiệm) điều khiển xe vá vỏ lưu động về gần cầu vượt Ma Lâm, thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng chặn lại.

Tại đây, anh Mỹ bị 4 nam thanh niên dùng hung khí tấn công, gây đa chấn thương, gãy tay trái và chấn thương vùng đầu. Hiện anh Mỹ được điều trị tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an xã Hàm Thuận phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ.

Thái Lâm/Tiền Phong

