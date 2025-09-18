Nhân viên hiệu vàng chiếm đoạt tiền của vợ chồng ông chủ để đánh bạc

Được ông bà chủ tiệm vàng tin tưởng giao mang tiền đi giao dịch với khách, Thọ nói dối tài khoản ngân hàng bị lỗi để chiếm đoạt tiền tỷ "nướng" vào cờ bạc trực tuyến.

Ngày 17/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội lần lượt tuyên phạt Lê Trường Thọ (sinh năm 1991, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) 12 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh đối với Thọ là 25 năm tù.

Quá trình xét xử cho thấy, vợ chồng ông Vũ Đức P. (sinh năm 1960) và bà Hoàng Thị Đ. (sinh năm 1967) thành lập doanh nghiệp tư nhân vàng P.Đ ở quận Hà Đông (cũ), Hà Nội. Năm 2022, bà Đ. thuê Lê Trường Thọ làm nhân viên giao hàng cho khách mua bán vàng và mua bán ngoại tệ với mức lương 7 triệu đồng/tháng.

Lợi dụng sự tin tưởng khi được giao đi giao vàng, ngoại tệ cho khách, Thọ đã tìm cách lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của vợ chồng ông chủ tiệm vàng. Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo dùng để chơi game bài Bacarat và bị thua hết.

Bị cáo Lê Trường Thọ bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Ngoài ra, để có tiền chơi game bài Bacarat, Thọ đưa ra thông tin gian dối với bà Đ. về việc có khách bán 40.000 USD để nhận của bà chủ tiệm vàng hơn 1 tỷ đồng và chiếm đoạt.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 4/6/2024, chị T. (ở Hà Nội) liên hệ với ông P. để mua 170.000 USD . Hai bên thống nhất giá của số ngoại tệ trên là hơn 4,3 tỷ đồng , giao tại nhà chị T.

Chủ hiệu vàng giao cho Thọ mang 170.000 USD đến bán cho chị T. và nhận về hơn 4,3 tỷ đồng . Trong khi chờ khách đếm tiền, Thọ dùng điện thoại chơi game bài Bacarat trên mạng Internet và bị thua.

Về phía chị T., sau khi nhận đủ 170.000 USD , chị này chuyển cho Thọ hơn 4,3 tỷ đồng vào 2 tài khoản của bị cáo. Sau khi nhận tiền của khách, Thọ nảy sinh ý định chiếm đoạt 1 tỷ đồng của ông P. trong số tiền đã nhận để dùng "đốt" vào game bài.

Trong ngày 4/6/2024, Thọ chuyển tiền vào nhiều tài khoản khác nhau và để ông chủ hiệu vàng không phát hiện việc chiếm đoạt 1 tỷ đồng , bị cáo đã 5 lần chuyển khoản số tiền hơn 2,2 tỷ đồng từ tài khoản MB bank của Thọ sang tài khoản tại Techcombank của chính mình.

Việc này nhằm mục đích nếu bị ông chủ hỏi về việc nhận tiền bán USD, Thọ sẽ nói dối với ông P. rằng tài khoản MB bank của anh ta bị lỗi và chỉ chuyển trước được 1 phần tiền bán ngoại tệ cho ông chủ.

Khi ông P. yêu cầu Thọ giao lại số tiền đã bán 170.000 USD , Thọ nói dối chủ tiệm vàng rằng tài khoản MB bank của anh ta bị treo 2 tỷ đồng , nên chỉ chuyển trước cho ông P. được 2,3 tỷ đồng .

Ông P. đồng ý và bảo Thọ chuyển trước 2,3 tỷ đồng và chuyển hơn 77 triệu đồng vào 2 tài khoản khác nhau. Sau khi chuyển tiền cho những cá nhân mà ông P. yêu cầu, Thọ tiếp tục chiếm đoạt 1 tỷ đồng của ông chủ tiệm vàng để đánh bạc trực tuyến và bị thua hết.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền bị cáo đã chiếm đoạt của ông chủ tiệm vàng là 2 tỷ đồng và Thọ đã dùng hết số tiền này để đánh bạc trực tuyến và thua sạch.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cáo trạng nêu do cần tiền để tiếp tục đánh bạc trực tuyến, tối 4/6/2024, Thọ liên hệ với bà Đ. nói rằng có khách cần bán gấp 40.000 USD . Tin tưởng Thọ, bà chủ hiệu vàng đồng ý và chuyển hơn 1 tỷ đồng cho bị cáo.

Nhận tiền từ bà chủ hiệu vàng, Thọ không mang đi mua USD mà chiếm đoạt số tiền trên dùng để đánh bạc trực tuyến và bị thua hết.

Sau khi "đốt" hết 3 tỷ đồng của vợ chồng ông chủ hiệu vàng vào cờ bạc trực tuyến, Thọ thú nhận việc làm của mình và cho biết không có khả năng trả lại số tiền trên. Ngày 13/6/2024, bị cáo đến cơ quan công an đầu thú.

Được biết, năm 2020, Lê Trường Thọ từng phải nhận án 28 tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".