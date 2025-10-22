Nhân viên làm vỡ 30 vòng ngọc bích và pha xử lý bất ngờ của ông chủ TQ

Dù phải gánh tổn thất lớn, chủ cửa hàng trang sức họ Cheng (Trung Quốc) quyết định không bắt nhân viên gây chuyện phải đền bù, cho rằng bản thân cũng có một phần trách nhiệm.

Nam nhân viên làm rơi vỡ số vòng trị giá hơn 140.000 USD.

Vụ việc xảy ra tại một cửa hàng trang sức ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) trong tháng 10.

Theo video được camera an ninh ghi lại, trong lúc di chuyển bàn, nam nhân viên vô tình làm rơi khay đựng vòng ngọc bích khiến nhiều chiếc vỡ vụn. Chàng trai hoảng hốt, cố gắng gom các mảnh vỡ lại song nhanh chóng thất vọng khi nhận ra chúng không thể cứu vãn, theo South China Morning Post.

Chủ cửa hàng, họ Cheng, cho biết trong số 50 chiếc vòng ngọc bích, hơn 30 cái đã bị vỡ hoàn toàn, thiệt hại hơn 1 triệu nhân dân tệ ( 140.000 USD ). Cheng giải thích loại vòng làm từ đá nephrite của Nga, được đánh giá cao vì độ trong suốt và hiếm có, không có bảo hiểm.

Hơn 30 chiếc vòng của cửa hàng bị rơi vỡ sau sự cố.

Vì khi đó cửa hàng vẫn chưa mở cửa và sàn nhà cũng không có thảm, Cheng cho rằng bản thân nên gánh chịu toàn bộ tổn thất.

Anh không yêu cầu nhân viên bồi thường và trấn an: "Việc nhân viên di chuyển bàn là làm theo yêu cầu của tôi và một khách hàng khác. Cậu ấy đã có chút bất cẩn, là chuyện thường thấy ở những người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm và hơi hấp tấp".

Cheng nhấn mạnh rằng những người trẻ tuổi xứng đáng có nhiều cơ hội hơn và hy vọng sự việc này sẽ là bài học kinh nghiệm quý báu cho tất cả những người liên quan. Anh cũng quyết định trưng bày những chiếc vòng bị vỡ trong cửa hàng như một lời nhắc nhở cho nhân viên.

Theo Jimu News, nhân viên làm rơi vỡ vòng là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học và mới làm việc ở cửa hàng được vài tháng. Trong một cuộc phỏng vấn, anh thừa nhận khi nhặt những mảnh vỡ lên, bản thân không khỏi sợ hãi và lo lắng.

Nam diễn viên Tan Kai cảm thấy có một phần lỗi, ngỏ ý muốn hỗ trợ chủ cửa hàng khắc phục thiệt hại.

Anh biết ơn sự thông cảm của chủ cửa hàng, bày tỏ: "Sự khoan dung của anh ấy giúp tôi có thêm hy vọng về tương lai". Anh cũng hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để đền đáp lòng tốt của Cheng.

Thời điểm sự việc xảy ra, Tan Kai, nam diễn viên Trung Quốc có 6,7 triệu người theo dõi, cũng đang có mặt ở cửa hàng để chọn vòng tay. Anh cũng là vị khách cùng với chủ cửa hàng yêu cầu nam nhân viên di chuyển bàn để quay video sản phẩm, khiến một hộp vòng tay bị rơi vỡ.

Anh cảm thấy tội lỗi: "Nếu không phải vì tôi yêu cầu thì chuyện này đã không xảy ra. Tôi đang suy nghĩ cách cứu vãn những chiếc vòng bị vỡ và bù đắp một phần tổn thất cho chủ cửa hàng".

Câu chuyện cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, hút 30 triệu lượt xem và nhiều bàn luận.

“Mặc dù rất đau lòng, nhưng chủ cửa hàng, nhân viên bán hàng và khách hàng đều thể hiện lòng tốt và sự trách nhiệm", một người nhận xét.

"Những chiếc vòng ngọc bích quý giá như vậy không nên để trên bàn mà không có biện pháp bảo vệ. Chủ cửa hàng nên suy nghĩ lại về điều này", một người khác viết.

Một người đề xuất: “Có thể chia nhỏ mấy chiếc vòng bị vỡ ra, mài thành hạt và xâu vòng bán lại, có thể giúp bù đắp một phần tổn thất".