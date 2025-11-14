Nhân viên mới vào làm vài ngày đã đột nhập công ty để trộm ôtô

Vào làm được vài ngày thấy bãi xe công ty người trông coi hay mất cảnh giác, Thành tiếp cận trộm ôtô chạy về Vĩnh Long tìm người tiêu thụ.

Ngày 13/11, Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý Bùi Ngọc Thành (SN 1989, quê Vĩnh Long) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thành là nhân viên của một công ty trên đường số 10, phường Hiệp Bình, TP.HCM. Tuy mới vào làm được vài ngày, thì bổng nhiên Thành xin nghỉ.

Thành đi bộ tiếp cận bãi xe.

Rạng sáng 10/11, Thành đi bộ đến bãi xe công ty dò xét không thấy người trông coi nên tiếp cận ôtô BKS 51E-157… trị giá 350 triệu đồng nổ máy rồi chạy thẳng chiếc ôtô này về Vĩnh Long tìm người bán.

Về phía công ty, sau khi phát hiện ôtô bị mất đã trình báo với Công an. Quá trình kiểm tra camera an ninh phát hiện đối tượng trộm xe là gã nhân viên mới vào làm, nên Công an phường Hiệp Bình đã phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tổ chức truy xét.

Thành chạy thẳng xe trộm được về Vĩnh Long tìm người tiêu thụ.

Chiếu tối 11/11, một tổ công tác phát hiện Thành đang lẩn trốn tại khu vực xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long, nên khống chế di lý Thành về TP.HCM xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Thành thừa nhận hành vi trộm cắp ô tô của mình.