Nhân viên photobooth nghỉ việc sau vụ khách Hàn đánh 2 cô gái Việt

Sau khi vụ hai du khách Hàn túm tóc đánh hai cô gái Việt gây bức xúc khắp cõi mạng, nhân viên trực ca lúc xảy ra xô xát đã xin nghỉ việc.

Danh tính hai cô gái Hàn hành hung cô gái Việt vẫn đang được tìm kiếm.

Khoảng 15h ngày 17/7, tiệm photobooth Photoism chi nhánh phường Từ Liêm (Hà Nội) - nơi xảy ra vụ du khách Hàn Quốc đánh hai cô gái Việt Nam - vắng khách. Chỉ có một nhân viên đang trực ca.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, nhân viên này cho biết sau khi vụ việc bùng nổ trên mạng xã hội, nữ nhân viên trực ca vào thời điểm xảy ra xô xát đã xin nghỉ việc. Cô cho biết vừa được điều từ cơ sở khác sang đây để hỗ trợ.

Ngày 14/7, mạng xã hội lan truyền video cảnh hai du khách Hàn to tiếng, túm tóc và đánh hai cô gái Việt đang chụp hình tại photobooth.

Bên cạnh chỉ trích nhắm vào hành động vô lý, bạo lực của người phụ nữ ngoại quốc, không ít bình luận trên mạng bày tỏ bức xúc về cách xử lý của nhân viên tại cửa hàng, khi cô không có hành động can ngăn quyết liệt.

"Mỗi ca làm việc chỉ có một nhân viên. Ngày hôm đó cũng chỉ có bạn ấy trực quầy. Tôi không rõ bạn ấy xin nghỉ vì áp lực hay vấn đề gì khác", nhân viên cho hay.

Tiệm Photoism nhận nhiều đánh giá tiêu cực, vắng khách sau vụ xô xát.

Vụ xô xát được xác nhận xảy ra vào ngày 11/7. Sau 3 ngày lan truyền, câu chuyện vẫn tiếp tục là đề tài nóng khi danh tính cô gái Hàn Quốc chưa được tìm thấy, nạn nhân chưa nhận được lời xin lỗi thỏa đáng.

Theo clip ghi lại, khi hai cô gái Việt Nam đang đứng chụp hình trong photobooth, vẫn còn thời gian và đã trả tiền trước, hai người phụ nữ Hàn Quốc bước tới và to tiếng giục họ chụp nhanh. Sau đó, một phụ nữ Hàn túm tóc, đấm và đá liên tục vào người cô gái Việt Nam.

Người bạn đi cùng đã cố can ngăn và gọi người đến giúp nhưng đối phương không dừng lại. Nhiều ngày sau sự việc, nạn nhân vẫn còn đau đầu, buồn nôn và tâm lý hoảng loạn, không thể ăn uống.

Chiều 14/7, fanpage Photoism đã đăng thông báo về vụ việc, cho biết ngay khi sự việc xảy ra, nhân viên quán đã có sự can thiệp và yêu cầu người đến giúp đỡ để đảm bảo an toàn. Quán đồng thời báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng, bao gồm thông báo đến công an và gửi email đến đại sứ quán Hàn Quốc.

Về phía khách hàng bị tác động, Photoism đã yêu cầu khách đến bệnh viện kiểm tra và hỗ trợ viện phí.

Trên mạng xã hội, nhiều người cùng chia sẻ và tìm kiếm danh tính của hai du khách Hàn Quốc. Một trong hai người được xác nhận đang làm việc tại trụ sở của công ty Segyung Hi-Tech.

Chiều 16/7, ông Chun Sung Woog, đại diện công ty Segyung Hi-Tech chi nhánh Việt Nam (Segyung Vina), gửi lời xin lỗi đến những người liên quan trong vụ một nhân viên của công ty tấn công cô gái Việt Nam tại photobooth ở Hà Nội.

Phía công ty xác nhận một trong hai cô gái Hàn Quốc tấn công người Việt là nhân viên, hiện làm việc tại trụ sở ở Hàn Quốc. Người này đã hành hung hai cô gái Việt trong chuyến công tác tới Hà Nội.

Segyung Vina quyết định sa thải nữ nhân viên có hành vi hành hung đồng thời cố gắng nỗ lực để gửi lời xin lỗi chân thành đến người bị hại và bù đắp thiệt hại.