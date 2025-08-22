Nhân viên quán karaoke X-Men cùng 14 khách dương tính ma túy

Chiều 22/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc, các phòng nghiệp vụ kiểm tra phát hiện 9 nhân viên quán karaoke cùng 14 khách dương tính với ma túy.

Vào khoảng 1h cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc và Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra quán karaoke X-Men (khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), phát hiện bắt quả tang tại 4 phòng hát có 17 khách đang hát và 13 nhân viên (5 nhân viên ngồi phòng, 8 nhân viên ở ngoài) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy

Tổ công tác kiểm tra cơ sở karaoke X-Men.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 11 túi nylon và 31 viên nén nghi là chất ma tuý, 4 bình khí cùng nhiều tang vật liên quan.

Tiến hành xét nghiệm chất ma túy đối với số khách và nhân viên trên, kết quả 23 người dương tính với chất ma túy (trong đó có 9 nhân viên).

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.