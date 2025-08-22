Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhân viên quán karaoke X-Men cùng 14 khách dương tính ma túy

  • Thứ sáu, 22/8/2025 14:44 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Chiều 22/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc, các phòng nghiệp vụ kiểm tra phát hiện 9 nhân viên quán karaoke cùng 14 khách dương tính với ma túy.

Vào khoảng 1h cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc và Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra quán karaoke X-Men (khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), phát hiện bắt quả tang tại 4 phòng hát có 17 khách đang hát và 13 nhân viên (5 nhân viên ngồi phòng, 8 nhân viên ở ngoài) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy

Tổ công tác kiểm tra cơ sở karaoke X-Men.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 11 túi nylon và 31 viên nén nghi là chất ma tuý, 4 bình khí cùng nhiều tang vật liên quan.

Tiến hành xét nghiệm chất ma túy đối với số khách và nhân viên trên, kết quả 23 người dương tính với chất ma túy (trong đó có 9 nhân viên).

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Trần Lĩnh/Công an Nhân dân

  • An Giang

    An Giang
    • Diện tích: 3.536,7 km²
    • Dân số: 2.155.300
    • Phân chia hành chính: 1 thị xã, 8 huyện
    • Vùng: Tây Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 296
    • Biển số xe: 67

  • Kiên Giang

    Kiên Giang
    • Diện tích: 6.348,5 km²
    • Dân số: 1.738.800
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện
    • Vùng: Tây Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 297
    • Biển số xe: 68

  • Phú Quốc

    Phú Quốc

    Phú Quốc được biết đến với tên gọi đảo ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo tại đây, nằm trong vịnh Thái Lan. Đảo Phú Quốc cùng với các đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Toàn bộ huyện đảo có tổng diện tích 593,05 km², xấp xỉ diện tích đảo quốc Singapore. Thị trấn Dương Đông, tọa lạc ở phía tây bắc, là thủ phủ của huyện đảo.

    Bạn có biết: Năm 2006, Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang bao gồm cả huyện này được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

    • Diện tích: 593,05 km²
    • Dân số: 101.407 (2015)
    • Phân chia hành chính: 2 thị trấn, 8 xã
    • Tỉnh: Kiên Giang

