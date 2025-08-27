Nhân viên tiệm massage ở Đắk Lắk chiều khách với giá từ 1 triệu đồng

Công an phát hiện nhân viên massage Thanh Hằng và Yoko ở tỉnh Đắk Lắk có hành vi mua bán dâm.

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 2 cơ sở massage có hoạt động mại dâm.

Trước đó, tối 17/8, công an kiểm tra đột xuất tiệm massage Thanh Hằng trên đường Giải Phóng, phường Buôn Ma Thuột, bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 4 phòng VIP.

Công an khám xét nơi ở của các nhân viên liên quan. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Các cô gái khai là nhân viên phục vụ massage cho khách, khi khách có nhu cầu sẽ chiều khách "tới Z" với giá 1-1,5 triệu đồng mỗi lần.

Tiếp đó, lực lượng công an kiểm tra cơ sở kinh doanh massage Yoko tại tầng 10 khách sạn Dakruco ở đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An.

Qua kiểm tra, công an phát hiện có 2 phòng dịch vụ đang có hoạt động mua bán dâm. Tiến hành làm việc, các cô gái khai nhận là nhân viên massage cho khách; khi khách có nhu cầu thì sẽ "chìu" với giá từ 1 triệu đồng/lần.

Công an phát hiện nhân viên một cơ sở massage bán dâm cho khách. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo công an, mỗi lần các cô gái "chìu" khách, quản lý của các cơ sở massage được chia 500.000 đồng. Khi khách đến massage, các nhân viên quản lý sẽ thỏa thuận giá với khách, sau đó sắp xếp nhân viên nữ massage vào phòng. Hoặc nhân viên massage sẽ tự thỏa thuận giá với khách, báo trực tiếp qua bộ đàm cho nhân viên quản lý, dẫn khách, vào sổ theo dõi…

Hiện công an tạm giữ 4 người liên quan là quản lý, nhân viên bán vé của hai cơ sở massage trên để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Công an cũng xử lý hành chính với 6 người khách và 6 cô gái liên quan.