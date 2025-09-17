Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Nhập hàng cấm về giấu ở nhà bố vợ

  • Thứ tư, 17/9/2025 10:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Ngô Văn Thuân (SN 1988, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) về tội Buôn bán hàng cấm.

Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đã bắt giữ Ngô Văn Thuân khi đối tượng này đang vận chuyển thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Tang vật thu giữ trên ôtô của Thuân gồm 4 thùng carton chứa tổng cộng 1.200 bao thuốc lá lậu.

Nhap hang cam, Giau nha bo vo anh 1

Cơ quan Công an kiểm đếm số tang vật vụ án.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã khám xét nơi cất giấu tang vật tại nhà bố vợ của Thuân là ông Hoàng Văn Dần, thu giữ thêm 4.880 bao thuốc lá. Toàn bộ số thuốc lá này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và không dán tem phụ bằng tiếng Việt.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

https://www.anninhthudo.vn/nhap-hang-cam-ve-giau-o-nhabo-vo-post623933.antd

A.N/An ninh Thủ đô

Nhập hàng cấm Giấu nhà bố vợ Bắc Ninh Nhập hàng cấm Giấu nhà bố vợ

  • Bắc Ninh

    Bắc Ninh
    • Diện tích: 822,7 km²
    • Dân số: 1.2 triệu (2016)
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 222
    • Biển số xe: 99

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý