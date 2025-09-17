Nhập hàng cấm về giấu ở nhà bố vợ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Ngô Văn Thuân (SN 1988, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) về tội Buôn bán hàng cấm.

Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đã bắt giữ Ngô Văn Thuân khi đối tượng này đang vận chuyển thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Tang vật thu giữ trên ôtô của Thuân gồm 4 thùng carton chứa tổng cộng 1.200 bao thuốc lá lậu.

Cơ quan Công an kiểm đếm số tang vật vụ án.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã khám xét nơi cất giấu tang vật tại nhà bố vợ của Thuân là ông Hoàng Văn Dần, thu giữ thêm 4.880 bao thuốc lá. Toàn bộ số thuốc lá này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và không dán tem phụ bằng tiếng Việt.