Nhật ký du lịch TP.HCM 'cười xỉu' của khách Anh

"Tôi đặt chân đến TP.HCM chỉ vì chiếc bụng đói, nhưng thành phố này giữ tôi bằng tiếng ồn, hương vị và những tình bạn bắt đầu từ chiếc ghế nhựa", Ben Maguire viết trên MXH.

Ben Maguire, nhà sáng tạo nội dung người Anh, gây chú ý trên mạng xã hội với loạt chia sẻ mang tên "Saigon Adventures", ghi lại những trải nghiệm độc đáo khi khám phá TP.HCM.

Theo đó, trong những đoạn nhật ký du lịch của mình, Ben ví giao thông trung tâm thành phố "hỗn loạn chẳng khác gì lịch ngủ thất thường" của mình. Anh không còn nhớ chính xác tuổi sau những sinh nhật vội vã trên đường, chỉ biết đủ lớn để hiểu chuyện và đủ trẻ để làm theo ý mình.

Tri Thức - Znews giới thiệu nhật ký khám phá TP.HCM qua góc nhìn của Ben Maguire.

Ben bị "hạ gục" bởi cà phê Việt.

Nơi cà phê mạnh như "nhiên liệu tên lửa"

Tôi đến Việt Nam hơn một tháng trước, lý do nghe thật đơn giản, chỉ vì một chiếc bụng đói. Văn hóa nơi đây ùa tới như mùi nước mắm chợ sáng: đậm đà, không hề ngại ngùng và khó quên.

Trước đó, tôi từng ghé TP.HCM hồi tháng 2, nhưng chỉ như một cuộc hẹn hò chóng vánh. Lần này, tôi ở lâu hơn. Tôi đến vì những món ăn đường phố khiến các chuyên gia khó tính của Michelin cũng bật cười, vì ly cà phê mạnh đến mức có thể khởi động động cơ xe máy và vì "sân khấu" đời thường diễn ra ngay trên từng con phố.

Việt Nam không chỉ chào đón du khách, đất nước này sẽ nắm tay kéo bạn vào "điệu nhảy" sôi động.

Tôi đã viết nhật ký du lịch gần một năm, từ những thành phố thơm mùi bánh croissant mới ra lò đến những nơi mùi mực nướng lúc 2h lan khắp không khí. TP.HCM cuốn tôi vào nhịp sống hối hả, nơi sự hỗn loạn là nét đặc trưng vốn có.

Cả gia đình trên một chiếc xe máy, cà phê mạnh như "nhiên liệu tên lửa", người lạ mời ăn trước cả khi biết tên… Tất cả đều "gây nghiện". Saigon Adventures là cách tôi "đóng chai" những khoảnh khắc vừa ngớ ngẩn vừa đẹp đẽ ấy, trước khi chúng trôi qua như anh tài xế Grab đang vội ăn trưa.

Ben Maguire check-in trước bưu điện TP.HCM.

Xã giao kiểu Sài Gòn

Ở TP.HCM, một phút trước tôi gọi cơm tấm, phút sau đã được mời dự đám cưới của anh họ ai đó. Sự thân thiện không phải kiểu xã giao, mà là "kéo ghế ngồi xuống uống bia" thân thiện. Người lạ dúi cho tôi miếng bánh, tài xế taxi rẽ ngang chỉ để giới thiệu tiệm bánh mì yêu thích, các dì ngoài chợ cho thêm rau thơm "vì con gầy quá".

Thành phố lúc nào cũng sôi sục lòng hào phóng, bạn khó mà đi bộ hết một con đường mà không được mời ăn, uống cà phê và kéo vào cuộc trò chuyện.

Văn hóa Việt Nam tác động tới chuyến đi của tôi theo cách "càn quét" mọi kế hoạch. Chủ quán dạy tôi phát âm đúng từ "phở", người lạ đi bộ 3 con phố để dẫn tôi tới đúng bến xe, quán ăn nhớ món tôi gọi ngay lần đầu.

Ở đây, kết nối giữa người với người là mặc định, biến mỗi ngày thành nhiều hơn cả một chuyến tham quan.

Có lần, tôi học cách qua đường, cảm giác như tham gia "trò chơi sinh tồn". Xe máy lao tới như ong vỡ tổ, thì bất ngờ một bà cụ nắm tay tôi dẫn qua đường. Sang tới nơi, tôi hôn xuống vỉa hè, mua bánh mì ăn mừng, rồi nhận ra phải quay lại.

Ben học nấu món địa phương tại TP.HCM.

Sự trọn vẹn của bánh tráng trộn

Ẩm thực Việt Nam là bài học hàng ngày về hương vị, không cầu kỳ, không phức tạp và cũng không cần thế.

Món tôi mê nhất là bánh tráng trộn, sự kết hợp hoàn hảo của bò khô, trứng cút, xoài xanh, rau thơm, ớt… Tất cả hòa quyện trong sợi bánh tráng. Đủ vị mặn, ngọt, cay, chua, như chính đất nước này, mỗi miếng là một cuộc trò chuyện trọn vẹn.

Lần đầu thử cà phê sữa đá, tôi đã bị hạ gục. Đây không phải là đồ uống, mà là một "cuộc trừ tà". Ngụm đầu tiên, tôi thấy như có thể nhìn xuyên thời gian. Sữa đặc ngọt gắt tấn công trước, rồi cà phê đặc, đắng, không nhân nhượng ùa vào. Tim tôi đập theo nhịp giao thông ngoài đường.

Cà phê trứng thì khác, như tiramisu và espresso "có một cuộc tình bí mật" và mời tôi chứng kiến. Bạn không chỉ uống cà phê Việt, bạn sống sót qua nó và rồi lại muốn thêm.

Tôi từng sống ở Bangkok, Barcelona, Thượng Hải, Dubai… nhưng TP.HCM cho tôi tiếng ồn, hương vị và những tình bạn bắt đầu trên ghế nhựa bên đường, kết thúc bằng bữa nhậu với chú của ai đó. Hàng xóm ở đây tuyệt vời. Họ thức dậy từ 6h để hát karaoke, bà Lan mang phở, ông Minh sửa xe máy tôi làm hỏng do tập bốc đầu.

Ben Maguire bày tỏ mong muốn trở lại Việt Nam cho những tô mì tiếp theo.

'Bé Tây'

Họ gọi tôi là "bé Tây". Khi ra ngoài 5 phút, tôi được một cụ bà mời bánh mì "ăn đi con gầy quá", bé 2 tuổi cho mật khẩu Wi-Fi, anh Bình xe máy nhận tôi vào "băng" của anh, bé gái 10 tuổi dắt tay dạy qua đường như tôi là thú cưng.

Trưa chưa tới, tôi đã được mời 3 đám cưới, 2 trận karaoke, một bữa cơm gia đình. Tối tìm được quán bia hơi, tôi uống 7 cốc như "trả thù ai đó". Nốc cạn cốc thứ 8, tôi nói tiếng Việt bằng tay rất lưu loát. Xe máy chạy xuyên quán, tôi cụng ly với tài xế. Ở đây, thời gian là ảo, bia là không khí và sĩ diện là tùy chọn.

Khó nhất của chuyến du lịch một mình không phải đến, mà là rời đi. Bạn dựng lên "gia đình nhỏ" rồi chia tay, biết rằng có thể chẳng gặp lại.

Tôi muốn trở lại Việt Nam, nhất là TP.HCM và Hà Nội, để săn tô mì tiếp theo, cuộc trò chuyện tiếp theo và thành phố tiếp theo khiến tôi tự hỏi vì sao từng nghĩ mình có thể ở yên một chỗ.

Tôi muốn mọi người thấy một Việt Nam sống động, hào phóng, thú vị vô tận. Để người Việt có thể tự hào về cái "hỗn loạn" đáng yêu ở mọi góc phố và để người nước ngoài muốn đặt vé, ăn phở, tránh xe máy, rồi tự mình hiểu vì sao nơi này "ám ảnh" đến thế.