Nhậu say, 6 thanh niên thuê quán karaoke để chơi ma túy

Khởi tố 3 đối tượng cầm mã tấu đe dọa, bắt nạn nhân quỳ xin lỗi

Cơ quan CSĐT Công an Ninh Bình khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Đinh Quang Minh (SN 2007), đồng thời khởi tố 2 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Hoài Nam (SN 2006), Trần Đức Cảnh (SN 2007) cùng tội "Gây rối trật tự công cộng".