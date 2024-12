Nhảy sóng, treo hành và nhiều cách đón năm mới trên khắp thế giới

3. Xông đất: Tại Scotland, đêm giao thừa được gọi là Hogmanay. Tục xông đất tại đây được gọi là first footing - nghĩa đen là bàn chân đầu tiên bước vào nhà của ai đó sau giao thừa. Người đầu tiên xông đất cho gia chủ sẽ được gọi là first footer. Để đảm bảo may mắn, người đến thăm đầu tiên nên là một người đàn ông cao lớn, tóc đen, mang theo than đá, bánh quy bơ, muối, bánh mì đen và rượu whisky. Ảnh: Visitscotland.