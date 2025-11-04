Nhện 'mặt người' gây sốt mạng xã hội

Bức ảnh con nhện vàng có hoa văn giống khuôn mặt người ở Yasothon (Thái Lan) gây sốt mạng, được xác định là loài nhện cua vô hại.

Con nhện vàng có khuôn mặt giống người ở bụng, được xác định là nhện cua. Ảnh: Nut Siri/Bangkok Post.

Một bức ảnh chụp con nhện có hoa văn trên bụng trông giống khuôn mặt người đang lan truyền mạnh trong nhóm Facebook Thái Lan “What Is This?” sau khi một người dùng ở tỉnh Yasothon đăng tải và hỏi về loài này.

Cư dân mạng nhanh chóng xác định đây là nhện cua (thuộc họ Thomisidae) - một loài không gây hại cho con người.

Nhện cua được đặt tên theo dáng di chuyển giống cua, có thể đi ngang hoặc lùi. Chúng là động vật săn mồi phục kích, thường ẩn mình giữa hoa hoặc lá để chờ bắt côn trùng.

Cá thể nhện trong ảnh được cho là thuộc tộc Misumenini, thường có màu nhạt như vàng hoặc trắng để hòa lẫn vào màu hoa. Một số loài còn có khả năng thay đổi màu cơ thể để ngụy trang tốt hơn, dù dải quang phổ mà chúng và con mồi nhìn thấy khác với con người.

Nhện cua, đặc biệt là nhóm Misumenini, phân bố rộng rãi và có thể được tìm thấy ở nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Thái Lan. Nếu bắt gặp, tốt nhất nên để yên, vì loài nhện này hoàn toàn vô hại với con người.