Nhiễm khuẩn, viêm hoại tử bàn tay sau khi bị gai cá đâm

Bị gai cá ba gai đâm vào ngón tay, người phụ nữ nhập viện với bàn tay sưng to, viêm hoại tử nặng.

Người phụ nữ 63 tuổi không có bệnh lý nền, vô tình bị gai cá ba gai đâm vào ngón tay. Ngay sau đó, người bệnh xuất hiện tình trạng sốt rét run, sưng nóng đỏ đau cả bàn tay trái, vùng ngón tay bị đâm tím lạnh. Bà được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh).

Sau khi thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán bà bị nhiễm khuẩn huyết, viêm hoại tử bàn tay trái do vi khuẩn Vibrio vulnificus. Vibrio vulnificus là loại vi khuẩn gram âm sống ở môi trường nước mặn hoặc nước lợ, thường gặp tại các vùng ven biển ấm áp.

Bàn tay người bệnh sưng to, ngón tay bị gai cá đâm chuyển sang màu tím lạnh. Ảnh: BVCC.

Đây là tác nhân gây bệnh nguy hiểm, có khả năng gây nhiễm khuẩn huyết nghiêm trọng, với tỷ lệ không qua khỏi lên tới hơn 50%, đặc biệt ở những người có sức đề kháng yếu hoặc mắc bệnh lý nền.

Về mặt dịch tễ học và đường lây, bệnh do Vibrio vulnificus thường xảy ra sau khi người bệnh ăn hải sản sống hoặc nấu chưa chín, nhất là hàu sống.

Ngoài ra, vi khuẩn có thể xâm nhập qua các vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với nước biển bị nhiễm khuẩn. Những trường hợp này có thể dẫn đến nhiễm khuẩn tại chỗ hoặc lan rộng vào máu gây nhiễm khuẩn huyết.

Bác sĩ Ngọc Anh, khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết khi nhiễm khuẩn Vibrio vulnificus, bệnh nhân có thể bị nhiễm khuẩn hoại tử vết thương, bắt đầu tại vết thương ngoài da, gây viêm đỏ, sưng đau, nhanh chóng xuất hiện bóng nước, hoại tử và lan rộng nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh cảnh cũng có thể diễn tiến nhanh, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết gây sốt cao, tụt huyết áp, rối loạn đông máu và suy đa cơ quan. Trường hợp này thường có tiên lượng nặng, tỷ lệ không qua khỏi cao.

Đa số các ca nhiễm khuẩn nặng do V. vulnificus xảy ra ở những người có bệnh lý nền như viêm gan virus (đặc biệt viêm gan B, C), lạm dụng rượu, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch hoặc sử dụng corticoid kéo dài… Để phòng bệnh do nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo người dân:

Không ăn hải sản sống, đặc biệt là hàu sống

Nấu chín kỹ hải sản trước khi ăn

Tránh tiếp xúc nước biển nếu có vết thương hở

Quản lý tốt các bệnh nền, đặc biệt là gan và đái tháo đường

Không tự ý sử dụng corticoid kéo dài mà không có chỉ định của bác sĩ.