Nhiễm ký sinh trùng gây bệnh gì?

Người nhiễm ký sinh trùng có thể âm thầm hoặc có dấu hiệu cảnh báo, nhưng dễ trùng lặp với rất nhiều bệnh lý thường gặp nên hay bị bỏ qua.

Nhiễm ký sinh trùng có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe trong cơ thể nhưng không phải ai cũng để ý. Ảnh: Freepik.

Nhiễm ký sinh trùng là vấn đề sức khỏe toàn cầu đáng lo ngại, ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới. Những bệnh này do ký sinh trùng gây ra, là sinh vật sống trên hoặc bên trong vật chủ và lấy dinh dưỡng từ vật chủ.

Nhiễm ký sinh trùng phổ biến hơn ở khu vực có hệ thống vệ sinh kém, nhưng cũng xảy ra ở những người đã đi du lịch từ các khu vực đó hoặc người có hệ miễn dịch suy yếu.

Động vật nguyên sinh

Theo Medical News Today, động vật nguyên sinh là ký sinh trùng đơn bào có thể lây truyền qua thực phẩm, nước uống, bề mặt bị ô nhiễm, hoặc qua vết côn trùng cắn.

Dưới đây là một số bệnh do động vật nguyên sinh gây ra:

Sốt rét: Plasmodium là loại ký sinh trùng đơn bào gây bệnh sốt rét. Bệnh này gây sốt, đau đầu và ớn lạnh. Nó có thể khiến người bệnh không qua khỏi. Muỗi Anopheles mang ký sinh trùng lây truyền qua đường máu này và truyền bệnh qua vết đốt người.

Bệnh Toxoplasma: Nhiễm Toxoplasma (Toxoplasmosis) do ký sinh trùng Toxoplasma gondii gây ra, có thể ảnh hưởng đến não, mắt, tim và gan. Ở người suy giảm miễn dịch, bệnh đôi khi gây tổn thương phổi và các cơ quan khác. Toxoplasmosis phân bố trên toàn thế giới.

Bệnh Acanthamebiasis: Loài amip nhỏ bé này có thể ảnh hưởng đến mắt, da và não. Chúng tồn tại khắp nơi trên thế giới trong nước và đất. Mọi người có thể bị nhiễm bệnh nếu rửa kính áp tròng bằng nước máy.

Bệnh Trichomonas: Đây là bệnh lây truyền qua đường tình dục do ký sinh trùng Trichomonas vaginalis gây ra. Bệnh ảnh hưởng đến đường tiết niệu sinh dục của phụ nữ. Bệnh có thể xảy ra ở nam giới, nhưng thường không có triệu chứng.

Giun sán

Giun sán là ký sinh trùng đa bào bao gồm giun tròn (giun đũa), giun dẹp (sán lá và sán dây), và giun đầu gai (giun đầu gai). Giun sán thường lây truyền qua thực phẩm, nước, bề mặt bị ô nhiễm, hoặc qua vết côn trùng cắn.

Các bệnh do giun sán bao gồm:

Bệnh giun đũa: Ascariasis, hay nhiễm giun đũa, thường không gây ra triệu chứng, nhưng giun có thể được nhìn thấy trong phân. Giun xâm nhập vào cơ thể qua thức ăn hoặc đồ uống.

Giun móc: Giun móc có thể gây bệnh đường ruột. Giun móc đẻ trứng trong đất, và ấu trùng xâm nhập vào da người. Các triệu chứng ban đầu bao gồm ngứa và phát ban.

Sán dây bò và lợn: Bệnh xảy ra do sự hiện diện của sán dây taeniasis trong ruột. Mọi người có thể nuốt phải sán dây này khi ăn thịt bò hoặc thịt lợn chưa nấu chín. Taeniasis cũng gây ra bệnh sán lợn, một trong những bệnh nhiễm ký sinh trùng phổ biến nhất.

Bệnh giun đũa Toxocariasis: Giun đũa truyền bệnh nhiễm trùng này từ động vật sang người. Bệnh ảnh hưởng đến mắt, não và gan.

Giun tóc: Loài giun này sống trong ruột già và đẻ trứng. Cơ thể thải ra trứng qua phân. Con người có thể bị nhiễm bệnh khi ăn phải trứng, ví dụ như trên trái cây hoặc rau củ chưa rửa sạch. Bệnh này phổ biến trên toàn thế giới.

Bệnh phù chân voi (giun chỉ bạch huyết): Bệnh này lây lan qua vết muỗi đốt ảnh hưởng đến hệ bạch huyết. Nhiễm trùng có thể dẫn đến phù bạch huyết và phù chân voi, gây sưng và phì đại ở tay và chân.

Giun sán thường lây truyền qua thực phẩm, nước, bề mặt bị ô nhiễm, hoặc qua vết côn trùng cắn. Ảnh: Verywell Health.

Ngoại ký sinh trùng

Ngoại ký sinh trùng là những loài ký sinh trùng sống bên ngoài cơ thể như bọ chét, chấy rận và rệp. Chúng thường lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với người hoặc động vật bị nhiễm bệnh, hoặc qua bề mặt bị ô nhiễm.

Rệp: Đây là loài côn trùng nhỏ sống trên quần áo và chăn ga gối đệm. Vết cắn của chúng có thể gây ngứa, làm da đổi màu và sưng tấy.

Chấy: Đây là loài côn trùng ký sinh sống nhờ máu người. Ba loại chấy có thể sống trên cơ thể người là chấy cơ thể, chấy đầu và rận mu.

Ghẻ: Đây là bệnh lý do những con ghẻ nhỏ, có tên khoa học là Sarcoptes scabiei var hominis, đào hang dưới da. Bệnh ghẻ rất dễ lây lan qua tiếp xúc da kề da.

Giun xoắn: Giun xoắn thực chất là ấu trùng ruồi ký sinh dưới da, tạo thành các nốt sưng và đường hầm nhỏ. Chúng có thể gây viêm nhiễm, đau đớn và dẫn tới những biến chứng nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời.