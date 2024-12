Nhiều cá nhân bị lừa vì tin lời cán bộ trường nghệ thuật trung ương

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét sơ thẩm đối với Nguyễn Vũ Hà (sinh năm 1983, trú ở thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Nguyễn Vũ Hà công tác tại một trường nghệ thuật trung ương năm 2012-2020. Năm 2014, bị cáo quen anh Phạm Hoàng D. (ở quận Ba Đình, Hà Nội). Hà tự nhận mình có nhiều mối quan hệ xã hội và đưa ra các thông tin gian dối về việc thành lập công ty đào tạo tiếng Anh, tổ chức các lớp học cho cán bộ chiến sĩ công an… để rủ anh D. góp vốn đầu tư.

Cụ thể, năm 2015, Hà nói với anh D. là bản thân đang đầu tư vào công ty đào tạo tiếng Anh và được trả lãi rất lớn. Bị cáo mời anh này cùng tham gia, nếu góp 500 triệu đồng, thì nhận được 10 triệu đồng/tháng. Anh D. đồng ý tham gia.

Đến năm 2018, Hà lại nói công ty trên có thêm các chương trình đào tạo tại tỉnh Thanh Hóa và rủ anh D. góp thêm hơn 1,3 tỷ đồng .

Nguyễn Vũ Hà bị đưa ra xét xử nhưng phiên tòa đã phải trì hoãn.

Ngoài ra, trong năm 2016, bị cáo thông tin cho anh D. biết chủ sở hữu của Trường THCS Hồ Xuân Hương đang rao bán, có nhiều người tham gia đầu tư mua lại trường này. Thấy có tiềm năng sinh lời, nên Hà rủ anh D. đầu tư 500 triệu đồng.

Năm 2017, bị cáo tiếp tục nói với anh này trường Hồ Xuân Hương có 2 lô đất dịch vụ 3.000-5.000 m2. Những người đầu tư muốn mua 2 thửa đất đó thấp hơn giá thị trường và rủ anh D. góp thêm 2 tỷ đồng . Một tháng sau khi nhận tiền, Hà nói đã làm xong thủ tục mua thửa đất trên.

Cuối năm 2017, bị cáo cũng giới thiệu với anh D. về việc kết nối với Trường Đại học Hạ Long để cung cấp dịch vụ đào tạo tiếng Anh cho sinh viên, rủ anh D. góp 3 tỷ đồng , ước tính lợi nhuận 50 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, anh này góp thêm 800 triệu đồng vào dự án “hơi” khác của Hà.

Tổng số tiền anh D. đưa cho Hà là hơn 8,1 tỷ đồng . Để anh này tin tưởng, Hà đã trả lãi 2,5 tỷ đồng . Số tiền còn lại, bị cáo khai nhận sử dụng để đầu tư chứng khoán và chi tiêu cá nhân. Cuối năm 2018, anh D. thấy việc đầu tư không hiệu quả nên đòi lại tiền. Hà nại lý do tiền đầu tư không rút ra được. Do nhiều lần đòi tiền không được, anh này tố cáo vụ việc ra cơ quan công an.

Một nạn nhân khác là anh Lưu Ngọc T. (trú ở Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bị Hà chiếm đoạt tiền tỷ. Lần này, bị cáo giới thiệu với anh T. mình công tác tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam, nên có khả năng xin việc, tuyển dụng lao động vào làm tại các cơ quan, đơn vị trên.

Nhiều người quen của anh T. vì thế đã đưa hơn 2,2 tỷ đồng để nhờ xin việc. Sau khi nhận tiền, Hà không thực hiện cam kết, không nộp hồ sơ xin việc mà chiếm đoạt cá nhân.

Người bị thiệt hại nặng nề nhất trong vụ án là anh Nguyễn Đức H. (ở quận Long Biên, Hà Nội) bị Hà chiếm đoạt gần 16 tỷ đồng .

Theo đó, năm 2022, qua các mối quan hệ, anh H. biết Hà. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Hà nói với anh này về dự án xây dựng Trung tâm y tế tỉnh Bắc Kạn, dự án đầu tư lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin - chuyển đổi số tại Trường Học viện tài chính.

Hà còn nói có các suất ngoại giao dự án, có khă năng mua được lô hàng do Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh thanh lý, có khả năng xin học bổng toàn phần tại nước ngoài, làm thủ tục tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để nạn nhân tin tưởng, bị cáo còn đưa anh H. đi gặp gỡ nhiều người và giới thiệu họ là lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn…

Đặc biệt, Hà giới thiệu cho nạn nhân khác về việc bị cáo đang cùng một số người khác tổ chức cho các nhóm học sinh Việt Nam tham gia các kỳ thi Olympic về khoa học kỹ thuật tại nước ngoài. Nếu đoạt giải sẽ được cộng điểm vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, qua đó chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng của một phụ huynh.

Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Vũ Hà chiếm đoạt số tiền hơn 27,9 tỷ đồng của 8 bị hại, mới trả lại được hơn 7,3 tỷ đồng và còn chiếm đoạt hơn 20,6 tỷ đồng … Đưa bị cáo ra xét xử, song Tòa án Hà Nội đã phải quyết định hoãn phiên tòa do vắng mặt một số bị hại.