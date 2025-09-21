Nhiều cán bộ môi giới, nhận hối lộ để biến hóa đất công

Trong vụ án làm tài liệu giả để hợp thức hóa đất công nhằm lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), mà Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tổ chức xét xử sơ thẩm từ ngày 17-19/9, cho thấy có nhiều cán bộ, công chức, viên chức liên quan…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) xác định, Nguyễn Văn Thanh (SN 1983; trú tại phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh - TP Vũng Tàu cũ) cùng đồng phạm đã làm giả ít nhất 69 tài liệu để hợp thức hóa 13 thửa đất công do Nhà nước quản lý trên địa bàn TP Vũng Tàu có tổng diện tích 250.089,6m2 biến thành đất cá nhân.

Môi giới hối lộ nhiều tỷ đồng nhằm tác động giải quyết hồ sơ…

Các bị cáo bị xét xử trong phiên xử sơ thẩm.

Sau đó, Thanh cùng đồng phạm sử dụng 56 tài liệu giả lừa bán 11 thửa đất có tổng diện tích 163.500,6m2 cho Phạm Công Tuyến (SN 1966; thường trú tại phường Sài Gòn; chủ Công ty Cổ phần Phạm Phúc Gia - PPG Holdings, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh) để chiếm đoạt tổng số tiền 174,6 tỷ đồng và sử dụng 5 tài liệu giả lừa bán 1 thửa đất diện tích 30.000m2 cho ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1973; cư trú phường Vũng Tàu) để chiếm đoạt 1,75 tỷ đồng bằng cách gán nợ, sử dụng 8 tài liệu giả để đối phó với các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết các vụ án.

Theo cơ quan điều tra, tổng cộng Thanh cùng đồng phạm đã làm và sử dụng tổng số 69 tài liệu giả để lừa đảo và Thanh cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 176,35 tỷ đồng .

Về phía Phạm Công Tuyến, dù là nạn nhân của Thanh nhưng sau khi mua đất từ Thanh thì Tuyến lại trực tiếp hoặc ủy quyền cho Thanh liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết hồ sơ cấp lần đầu sổ đỏ theo thủ tục hành chính hoặc khởi kiện hành chính tại TAND có thẩm quyền. Đồng thời, Tuyến chuyển khoản số tiền 45,5 tỷ đồng cho Nguyễn Đại Nguyên (nhân viên cấp dưới) rồi giao cho Nguyên nhiệm vụ làm đầu mối liên hệ trực tiếp hoặc qua trung gian đưa tiền cho người có chức vụ, quyền hạn giải quyết hồ sơ đất đai, dự án kinh doanh của Tuyến.

Cụ thể, sau khi được Phạm Công Tuyến chuyển khoản 45,5 tỷ đồng , Nguyễn Đại Nguyên đã thỏa thuận đưa tiền cho nhiều công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ để nhờ các bị can này liên hệ đưa tiền cho người có chức vụ, quyền hạn để tác động giải quyết hồ sơ đất đai, dự án kinh doanh của Tuyến theo thủ tục hành chính tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo thủ tục tố tụng hành chính tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Trong đó, Phạm Thị Kim Loan là viên chức, Trưởng bộ phận một cửa tại Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Bà Rịa, sau khi tiếp nhận 11,957 tỷ đồng tiền hối lộ từ Nguyên và từ ngày 8/12/2020 đến 20/8/2022, Loan chuyển tiếp qua tài khoản ngân hàng 6,191 tỷ đồng đến Nguyễn Thị Tâm để nhờ liên hệ đưa tiền cho người có chức vụ, quyền hạn và tác động giải quyết hồ sơ đất đai, dự án kinh doanh của Tuyến. Ngoài ra, Loan chuyển cho Tâm nhiều khoản tiền nhờ Tâm đưa hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn để tác động giải quyết hồ sơ nghiệm thu tầng hầm, xin chủ trương bán căn hộ trong tương lai đối với dự án và nhiều hồ sơ đất đai khác của Tuyến…

Loan còn chuyển tiếp 725 triệu đồng đến Phạm Quang Tú để nhờ liên hệ đưa tiền cho người có chức vụ tác động giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng 22.000m2 đất dự án của Tuyến. Đồng thời, Loan còn chuyển 310 triệu đồng đến Phạm Quang Cường để nhờ liên hệ đưa tiền cho người có chức vụ, quyền hạn và tác động giải quyết hồ sơ xin cấp sổ đỏ thửa đất của Tuyến.

Sau khi các hồ sơ giải quyết không đạt kết quả, Loan bị Nguyên đòi lại tiền. Loan truy đòi lại những người đã đưa và Loan đã trả lại cho Nguyên 7,346 tỷ đồng … Cơ quan điều tra xác định, tổng cộng số tiền hối lộ Loan nhận là 11,957 tỷ đồng , sau đó Loan môi giới hối lộ hết 7,226 tỷ đồng . Và số tiền Loan thu lợi bất chính 4,731 tỷ đồng …

Cùng có hành vi môi giới hối lộ là Nguyễn Thị Tâm, Phó Giám đốc Xí nghiệp Bà Rịa, Phú Mỹ và các huyện thuộc Công ty CP Khoa học và công nghệ Việt Nam Busadco. Sau khi tiếp nhận 6,191 tỷ đồng tiền hối lộ từ Loan thì Tâm đã làm trung gian thỏa thuận chuyển tiếp một phần tiền đến Nguyễn Quang Tú để nhờ trực tiếp hoặc qua trung gian đưa tiền hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn để tác động giải quyết hồ sơ đất đai, dự án kinh doanh của Tuyến; phần còn lại Tâm thu lợi bất chính.

Ngoài ra, Tâm còn được Loan chuyển nhiều khoản tiền nhờ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn để tác động giải quyết hồ sơ nghiệm thu tầng hầm, xin chủ trương bán căn hộ trong tương lai đối với dự án và nhiều hồ sơ đất đai khác của Tuyến. Trong tổng số tiền hối lộ Tâm tiếp nhận 6,191 tỷ đồng , đã môi giới hết số tiền 5,195 tỷ đồng và Tâm thu lợi bất chính 996 triệu đồng…

“Rửa tiền” phạm pháp

Tương tự, Nguyễn Quang Tú là công chức Văn phòng HĐND & UBND TP Bà Rịa đã tiếp nhận số tiền hối lộ lớn từ Nguyên và Tâm lên tới 40,944 tỷ đồng . Sau đó, Tú đã làm trung gian thỏa thuận chuyển tiếp một phần tiền đến Hương, Tý, Đạt để nhờ trực tiếp hoặc qua trung gian đưa tiền hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn để tác động giải quyết hồ sơ đất đai, dự án kinh doanh của Tuyến; phần còn lại Tú thu lợi bất chính.

Bên cạnh việc môi giới hối lộ, Tú còn có hành vi rửa tiền. Theo đó, từ ngày 7/3/2022 đến 18/7/2022, Tú đã sử dụng 6,6 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có để đầu tư bất động sản, mua sắm tài sản nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tiền phạm pháp. Tổng cộng, Tú nhận 40,944 tỷ đồng , sau đó đã môi giới hối lộ 13,925 tỷ đồng . Và số tiền Tú thu lợi bất chính lên tới 27,019 tỷ đồng , số tiền Tú thực hiện hành vi rửa tiền là 6,6 tỷ đồng …

Đối với Nguyễn Thị Thanh Hương, công chức Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), có hành vi môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi… Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền hối lộ Hương tiếp nhận là 1,36 tỷ đồng . Số tiền Hương môi giới hối lộ 1 tỷ đồng và Hương thu lợi, trục lợi bất chính 1,360 tỷ đồng .

Nguyễn Văn Tý là công chức hợp đồng của Phòng Kinh tế TP Vũng Tàu cũ, từ ngày 12/1/2021 đến 28/6/2022, sau khi tiếp nhận 11,955 tỷ đồng tiền hối lộ từ Tú, Tý đã làm trung gian thỏa thuận chuyển tiếp 10,4 tỷ đồng cho Đào Việt Anh (công chức hợp đồng Phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu cũ) để nhờ Việt Anh trực tiếp hoặc qua trung gian đưa tiền hối lộ cho người có chức vụ để tác động giải quyết hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đối với các thửa đất của Tuyến từ đất nông nghiệp sang đất thương mại, dịch vụ, nhưng Tý đã bị Việt Anh lừa dối chiếm đoạt toàn bộ số tiền 10,4 tỷ đồng … Trong các phi vụ này, Tý thu lợi bất chính số tiền 1,455 tỷ đồng . Còn Việt Anh đã sử dụng 6,5 tỷ đồng trong tổng số 10,4 tỷ đồng chiếm đoạt được để đầu tư bất động sản, mua sắm tài sản nhằm “rửa tiền” hợp pháp hóa nguồn gốc tiền phạm pháp này…

Đối với Nguyễn Thị Thu Hà, công chức bộ phận giải quyết khiếu nại và cấp lần đầu sổ đỏ thuộc Phòng TN&MT TP Vũng Tàu cũ, sau đó Hà được điều động làm công chức địa chính - xây dựng thuộc UBND phường 2, TP Vũng Tàu cũ. Đầu tháng 6/2022, Nguyên nhờ Hà trực tiếp hoặc qua trung gian đưa tiền hối lộ cho người có chức vụ quyền hạn để tác động giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ thửa đất của Tuyến… Hà được xác định đã thu lợi bất chính số tiền 1,38 tỷ đồng .

Cũng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, Nguyễn Thế Quan là công chức hợp đồng tại Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) được xác định đã tiếp nhận số tiền môi giới hối lộ 2,9 tỷ đồng . Quan đã rửa tiền 2,5 tỷ đồng …

Tối 19/9, sau 3 ngày xét xử liên tục, TAND TP Hồ Chí Minh cơ sở 1 đã tuyên hoãn phiên tòa. Nguyên nhân hoãn là do trong quá trình xét xử, nhiều nội dung chưa được làm rõ, để Hội đồng xét xử có thời gian tổng hợp ý kiến của các luật sư, đương sự... về những vấn đề cần làm rõ trong vụ án. Trên cơ sở đó tổng hợp, ban hành quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo HĐXX, do có không ít nội dung mâu thuẫn, chưa được làm rõ nên HĐXX nhận thấy cần thiết phải trả hồ sơ điều tra bổ sung.