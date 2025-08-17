Nhiều cơ sở karaoke vi phạm, UBND TP chỉ đạo siết chặt quản lý

UBND TP Hà Nội mới có văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; cơ sở dễ phát sinh vi phạm pháp luật trên địa bàn.

CATP Hà Nội kiểm tra công tác PCCC và đảm bảo ANTT ở các quán karaoke

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh vi phạm pháp luật, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên toàn địa bàn.

Tuy nhiên, tình hình các vi phạm pháp luật về ma túy, mại dâm núp bóng trong các cơ sở kinh doanh có diễn biến phức tạp, không ngừng biến động, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thường xuyên, liên tục giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh karaoke có dấu hiệu vi phạm liên quan đến ma tuý trên địa bàn thành phố và đã phát hiện nhiều vi phạm. Điển hình trong đó là vi phạm của các cơ sở kinh doanh tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (nay thuộc xã Sơn Đồng, TP Hà Nội)

Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố nhiều cơ sở kinh doanh nói chung và các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nói riêng đã được xây dựng và hoạt động trên đất chưa đảm bảo cho việc xây dựng công trình và kinh doanh (đất nông nghiệp, đất giáo dục...)

Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường nắm chắc tình hình, chủ động dự báo, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

CATP tham mưu UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp xã phối hợp với lực lượng Công an để quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự;

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành tham mưu UBND TP triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh vi phạm pháp luật trên địa bàn;

Tổ chức tuyên truyền việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật;

Tăng cường công tác nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện việc quản lý, kiểm tra đối với các cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn có các biểu hiện phức tạp về ANTT.

Đồng thời, hướng dẫn Công an cấp xã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung quy định tại các nghị định, thông tư và các văn bản khác liên quan đến công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT, hướng dẫn việc chấp hành quy định của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố;

Chỉ đạo Công an cơ sở tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý, không để sót lọt các vi phạm của cơ sở, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

UBND TP cũng yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên phối hợp, định kỳ hàng tháng trao đổi, cung cấp thông tin các doanh nghiệp đăng ký hoạt động ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thành lập mới, tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể theo quy định cho CATP và các đơn vị liên quan để phối hợp quản lý;

Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định chặt chẽ khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường theo quy định của pháp luật; Phối hợp với các đơn vị có liên quan duy trì thường xuyên việc thanh tra, kiểm tra liên ngành tại các cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành, nhất là kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót;

Sở Y tế tham mưu UBND TP triển khai hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố về kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, kịp thời phát hiện vi phạm và kiên quyết xử lý đối với các cơ sở vi phạm, kiến nghị các cơ quan có liên quan thu hồi giấy phép đối với các cơ sở vi phạm bị xử phạt nhiều lần, đóng cửa, ngừng hoạt động đối với các cơ sở chưa đủ điều kiện kinh doanh;

Phối hợp với CATP trong công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh xoa bóp, spa và các loại hình khác nhưng có dấu hiệu hoạt động trá hình nhằm thực hiện các dịch vụ khám chữa bệnh trái quy định hoặc các tệ nạn xã hội tại cơ sở.

Tuyệt đối không được bao che, can thiệp

Đặc biệt, UBND TP yêu cầu các xã, phường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để đối với các cơ sở kinh doanh không phép, trái phép (không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không đủ điều kiện an toàn về PCCC, không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT) mà vẫn ngang nhiên hoạt động;

Kiên quyết xử lý dứt điểm, chấm dứt tình trạng kiểm tra, xử lý mang tính chất hình thức, để cơ sở tái diễn vi phạm. Nghiên cứu áp dụng Nghị quyết 33/2024/NQHĐND ngày 19/11/2024 của HĐND TP Hà Nội về việc quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn đối với các công trình vi phạm;

Quán triệt cho toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ, người lao động có liên quan trực tiếp cam kết việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật; “Tuyệt đối không được bao che, can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng”.

"Nghiêm túc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cấp có liên quan nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, bao che, bảo kê cho các cơ sở kinh doanh hoạt động gây phức tạp về ANTT, bức xúc trong dư luận nhân dân, để báo chí, dư luận phản ánh. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND TP nếu để xảy ra các vụ việc vi phạm tại các cơ sở kinh doanh", văn bản nêu rõ.