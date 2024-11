Nhiều cửa hàng sập bẫy đối tượng 'sang chảnh', bị lừa hàng tỷ đồng

Ngày 23/11, CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) thông tin khám phá thành công chuyên án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ và di lý đối tượng từ TP.HCM về Đà Nẵng.

Theo điều tra, đầu tháng 11/2024, Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế và ma túy (HS-KT-MT) CAQ Thanh Khê cho hay phát hiện một đối tượng ở tuổi thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thanh niên này thường thuê khách sạn tại Đà Nẵng, di chuyển bằng nhiều loại ôtô, hoạt động lưu động, tinh ranh, có nhiều thủ đoạn để che giấu, tẩu thoát.

Anh ta thường đến các cửa hàng mua bán, sửa chữa ĐTDĐ, giới thiệu là nhân viên công ty mua hàng với số lượng lớn bằng hợp đồng giả.

Thấy thanh niên bảnh bao, sang chảnh, đi ôtô, lại có “hợp đồng của công ty”, nên các chủ cửa hàng tin tưởng giao số lượng lớn ĐTDĐ. Nhận được hàng hóa, đối tượng trả tiền một phần hoặc nửa tiền rồi bỏ trốn.

Công an xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1994, ngụ P Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định). Hậu đến cửa hàng mua bán ĐTDĐ tại 102 Điện Biên Phủ (P Chính Gián, Q Thanh Khê) chiếm đoạt 17 điện thoại iPhone với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Hậu chiếm đoạt tại quận Sơn Trà được 4 ĐTDĐ trị giá hơn 50 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự, Hậu đoạt tài sản của rất nhiều cửa hàng, cơ sở ĐTDĐ tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành, như vụ chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng tại Bình Định.

Đến ngày 17/11, lãnh đạo CAQ Thanh Khê cho xác lập chuyên án VA174H để đấu tranh. Tập trung lực lượng, phương tiện điều tra, truy xét, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng các đơn vị của Công an TP Đà Nẵng, Chuyên án dần làm rõ hành tung và hành vi của Hậu.

Ngày 19/11, Công an xác định Hậu đang lẩn trốn cùng vợ ở TP.HCM. Tổ công tác tức tốc vượt hơn 1.000 km lên đường vào TP.HCM bắt giữ Hậu vào ngày 20/11, di lý về Đà Nẵng để phục vụ điều tra.

Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Hậu.

Theo điều tra ban đầu, do đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ, Hậu lên kế hoạch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiếm đoạt được hàng tỷ đồng, Hậu tiếp tục nướng vào tiền ảo, trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.