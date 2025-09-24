Nhiều địa phương cấm biển

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều 24/9, siêu bão số 9 Ragasa sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vịnh Bắc Bộ, nhiều địa thực hiện phương án ứng phó.

Quảng Ninh và nhiều địa phương ven biển cấm tàu và tạm dừng nhiều hoạt động du lịch, vui chơi ven biển để đảm bảo an toàn trước siêu bão số 9. Ảnh: Filipe Freitas.

Từ 10h ngày 24/9, nhằm ứng phó bão Ragasa, tỉnh Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi, đồng thời yêu cầu tàu thuyền nhanh chóng tìm nơi tránh trú và hoàn tất công tác neo đậu trước 14h cùng ngày. Các hoạt động tham quan, lưu trú trên vịnh cũng được dừng lại.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban quản lý Vịnh Hạ Long, cho biết hiện trên vịnh không còn khách du lịch.

Trước đó, Đội Cảnh sát Đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương rà soát, phát loa kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền trên vịnh Hạ Long về nơi an toàn tránh trú bão.

Theo thống kê, bão Ragasa có thể ảnh hưởng tới hơn 4.100 tàu cá, gần 500 tàu du lịch cùng hàng nghìn cơ sở nuôi trồng thủy sản ở Quảng Ninh. Chính quyền đã thông báo và sẵn sàng phương án di dời khoảng 3.000 lao động trên các lồng bè khi cần thiết.

Tại Hải Phòng, các đặc khu Cát Bà và Bạch Long Vĩ đã huy động lực lượng hỗ trợ ngư dân sơ tán tàu thuyền, đồng thời lên phương án sơ tán dân, kêu gọi tàu cá, tàu du lịch về nơi trú ẩn an toàn.

Trước diễn biến rất mạnh của siêu bão, đặc khu Cát Bà và Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã tích cực triển khai nhiều hoạt động để hỗ trợ ngư dân sơ tán tàu thuyền lên bờ tránh bão. Đồng thời, địa phương tổ chức các đơn vị triển khai các phương án phòng chống bão, sơ tán người dân, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

UBND đặc khu Bạch Long Vĩ chỉ đạo người dân thực hiện các phương án tránh trú bão. Ảnh: Đào Minh Đông.

Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch UBND đặc khu Bạch Long Vĩ cho biết tính đến 12h ngày 24/9, tình hình thời tiết tại đặc khu Bạch Long Vĩ có gió Bắc Tây Bắc mạnh cấp 5, trời nắng, không mưa. Qua kiểm tra, địa phương có tổng số 127 phương tiện tàu thuyền đang hoạt động. Trong đó, 114 phương tiện đã neo đậu an toàn trong âu cảng, 13 tàu cá và tàu vận tải đang hoạt động trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Ở Ninh Bình, tỉnh thực hiện cấm biển từ 12h ngày 24/9, tiếp tục thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển tìm nơi neo đậu, tránh trú an toàn. Địa phương cũng dừng hoạt động các tuyến đò ngang, đò dọc từ 18h ngày 24/9 đến khi bão tan, đồng thời rà soát phương án sơ tán dân, kiểm tra các tuyến đê biển xung yếu.

Vào sáng 23/9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Bộ đội Biên phòng thành phố theo dõi sát tình hình, chủ động quyết định cấm biển khi cần, với nhiệm vụ ưu tiên là kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú.

Tại Quảng Ngãi, UBND tỉnh quyết định tạm dừng các chuyến tàu ra biển, bao gồm cả tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại khi vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Hiện tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn vẫn hoạt động bình thường.

Đối với tuyến vận tải hành khách Phan Thiết - Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) và ngược lại, tàu Trưng Trắc của Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc Express đã tạm dừng vận hành từ ngày 24/9 đến ngày 28/9 để đảm bảo an toàn cho du khách. Hãng tàu Superdong chạy tuyến Phan Thiết - Phú Quý vẫn hoạt động bình thường.

Theo dự báo, ngày 25/9, bão Ragasa có thể đổ bộ trực tiếp vào khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Đây là cơn bão được đánh giá có cường độ rất mạnh, với gió cấp 12-14, giật cấp 15-16, có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân ven biển.