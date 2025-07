Nhiều doanh nhân, bác sĩ, ca sĩ nằm trong 'ổ bạc' triệu USD ở Pullman

VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 141 bị can trong vụ án "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" xảy ra tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club) ở khách sạn Pullman.

Trong vụ án, 5 bị can bị truy tố tội "Tổ chức đánh bạc" và 136 bị can bị truy tố tội "Đánh bạc". Tổng số tiền 136 người tham gia "sát phạt" tại "sòng bạc" King Club bị quy kết lên tới hơn 106 triệu USD (tương đương gần 2.600 tỷ đồng ).

Theo cáo trạng, Câu lạc bộ King Club có địa chỉ ở tầng 1 Khách sạn Pullman, phố Cát Linh, Hà Nội thuộc Công ty Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Lợi dụng sơ hở công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định 121/CP về trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024, 5 bị can đã tổ chức cho hàng trăm người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.

Cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình Ngô Ngọc Đức (bên trái) và cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng.

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị can trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng ). Bị can cầm đầu là Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng ) từ số tiền các bị can đánh bạc.

Trong danh sách 136 bị can bị truy tố tội "Đánh bạc" có 20 người đánh bạc với tổng số tiền từ 1 triệu USD trở lên.

Người đánh bạc nhiều nhất là bị can Bùi Văn Huynh (lao động tự do) đánh bạc 34 lần bằng hình thức chơi Baccarat với tổng số tiền hơn 16 triệu USD . Lần chơi nhiều nhất hơn 1,7 triệu USD , lần chơi ít nhất 11.800 USD , thua hơn 936.000 USD .

Bị can Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) mở thẻ với tên “Mr Michael” vào tháng 6/2020. Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, bị can Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 7 triệu USD . Lần chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD , lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD , thua hơn 759.000 USD (hơn 18 tỷ đồng).

Tháng 6/2022, bị can Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ) mở thẻ với tên "Mr Lucky one". Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, bị can này đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD . Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD , lần chơi ít nhất là 700 USD , thua hơn 284.000 USD .

Ngoài ra, vụ án có nhiều bị can là doanh nhân, luật sư, kỹ sư, ca sĩ, phó hiệu trưởng, bác sĩ, hướng dẫn viên du lịch… cũng bị cáo buộc tham gia đánh bạc.

Khách sạn Pullman tại phố Cát Linh, Hà Nội.

Trong đó, bị can Nguyễn Văn Hùng (nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn M.T) mở thẻ với tên “Mr Hank” vào tháng 10-2022. Bị can đã đánh bạc 81 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 531.000 USD , thua hơn 142.000 USD (hơn 3,4 tỷ đồng ).

Bị can Nguyễn Thế Vũ (có nghề nghiệp ca sĩ và kinh doanh tự do) mở thẻ với tên “Mr Troy” vào tháng 1/2023. Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, bị can Vũ đánh bạc 116 lần với tổng số tiền hơn 4,3 triệu USD và thua hơn 81.000 USD . Các trò chơi điện tử trả thưởng mà Vũ tham gia tại King Club là Slot và Baccarat.

Từ tháng 9/2022, Trương Xuân Danh (kinh doanh) bắt đầu mở thẻ tại King Club với cái tên nước ngoài "Mr Sancho". Bị can này đánh bạc 45 lần bằng hình thức chơi Roulette. Cơ quan tố tụng xác định bị can này đã 45 lần đánh bạc với tổng số tiền chi vào các trò chơi cờ bạc gần 59.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng ). Trong đó lần nhiều nhất mà "Mr Sancho" đánh bạc là 7.603 USD (hơn 183 triệu đồng).

Trong số bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc" còn có các bị can Tạ Quốc Thịnh (cựu Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương), Chu Đình Tuấn (bác sĩ), Nguyễn Hữu Liêm (luật sư), Lê Thế Chiến (nguyên Phó Tổng biên tập tạp chí)...

Cùng với đó là hàng loạt doanh nhân như: Nguyễn Thu Thủy (Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp); Nguyễn Như Hoài (Giám đốc Công ty Sài Gòn Express); Nguyễn Duy Toại (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nguyên Hà Á Châu); Vũ Tuấn Anh (Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Thịnh Phát); Trần Mạnh Hùng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Cavico); Đỗ Xuân Lập (Tổng Giám đốc Công ty CP kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt).

Cơ quan An ninh điều tra tách hành vi của ông Nguyễn Mạnh Dũng chuyển đến Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng để điều tra theo thẩm quyền. Ông Dũng bị xác định tham gia đánh bạc khi là cán bộ quân đội công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Bị can Kim In Sung bỏ trốn và xuất cảnh về Hàn Quốc. Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Các bị can Lê Văn Thành, Phí Đức Giang, Nguyễn Thị Nguyên, Vũ Thanh Tùng bỏ trốn. Cơ quan ANĐT đã ra quyết định truy nã, niêm yết tại nơi cư trú, thông báo, đăng thông tin các văn bản tố tụng, trích yếu Bản Kết luận điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Căn cứ kết quả tra cứu, trích xuất dữ liệu, hình ảnh camera, kết quả nhận dạng và các tài liệu chứng cứ khác, đủ cơ sở xác định các bị can đánh bạc tại King Club, đủ căn cứ để điều tra, truy tố xét xử, vắng mặt.