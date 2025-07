Nhiều đối tượng tội phạm nguy hiểm 'chạy' giấy tâm thần để né xử lý

Đại diện C02 cho biết nhiều đối tượng tội phạm đã câu kết, móc ngoặc với cán bộ, nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Đồng Nai để có giấy chứng nhận tâm thần nhằm tránh bị xử lý của pháp luật.

Liên quan vụ án tại Viện pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, Đồng Nai, thông tin đến báo chí tại buổi họp báo của Bộ Công an vào chiều 7/7, đại diện Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết: Về vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 33 bị can (trong đó có 14 giám định viên, 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 nhân viên hành chính thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) về các tội Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quá trình điều tra đã làm rõ được 23 hội đồng giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh cho các đối tượng.

Đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự thông tin đến báo chí.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án xác định, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn móc nối với một số đối tượng là lãnh đạo, bác sĩ, giám định viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa để làm hồ sơ, bệnh án, điều trị tâm thần và giám định pháp y tâm thần ở mức bị hạn chế hoặc mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nhằm được miễn, giảm nhẹ hình phạt hoặc không phải đi chấp hành án phạt tù.

Do thẩm quyền điều tra giải quyết vụ án thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao (Cục 1), ngày 12/3/2025, VKSND tối cao (Vụ 2) đã ra Quyết định chuyển vụ án “Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà đến Cơ quan điều tra VKSND tối cao để tiếp tục điều tra, giải quyết.

Ngày 15/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, vật chứng, bị can trong vụ án đến Cục 1 để điều tra theo thẩm quyền.

Để các đối tượng vi phạm pháp luật không lợi dụng kẽ hở trong giám định pháp y tâm thần để trốn tội, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình liên quan đến hoạt động giám định pháp y tâm thần tại các cơ sở giám định trên toàn quốc. Kịp thời điều tra, xử lý nghiêm, răn đe đối với các đối tượng có hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ,...nhằm kết luận không đúng tình trạng bệnh của đối tượng giám định.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Y tế bổ sung, sửa đổi các quy định liên quan đến công tác giám định pháp y tâm thần; tăng cường công tác thanh, kiểm tra tại các Trung tâm giám định Pháp y tâm thần, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm, không để sai phạm xảy ra có hệ thống.

Hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật tại các trung tâm giám định, đặc biệt hệ thống camera giám sát tại buồng theo dõi chờ giám định, kịp thời ghi nhận biểu hiện, triệu chứng lâm sàng của các đối tượng giám định trong thời gian theo dõi được toàn diện, từ đó giúp giám định viên có cơ sở nhận định, đánh giá khách quan về tình trạng tâm thần của đối tượng giám định.