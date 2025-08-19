Nhiều hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ở TP.HCM

Từ ngày 19/8 đến 5/9, TP.HCM sẽ tổ chức chuỗi hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, TP.HCM tổ chức triển lãm ảnh, tư liệu, hiện vật tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn Ngô Đức Kế - Tôn Đức Thắng), đường Đồng Khởi (phường Sài Gòn) và tại số 1 đường Ba Cu (phường Vũng Tàu). Lễ khai mạc triển lãm diễn ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 19/8 tại hai địa điểm là giao lộ Nguyễn Huệ - Hải Triều (phường Sài Gòn) và số 1 đường Ba Cu (phường Vũng Tàu, TP.HCM).

Nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn được TP.HCM tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Dịp này, lãnh đạo TP.HCM tổ chức lễ viếng, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều nghĩa trang, đền tưởng niệm trên địa bàn; đồng thời các đoàn đại biểu sẽ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh TP.HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phố đi bộ Nguyễn Huệ).

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày Sài Gòn khởi nghĩa”, diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 2/9/2025 tại ba điểm cầu: phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu), được truyền hình trực tiếp.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao và tầm thấp từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2/9; đồng thời thực hiện trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm.

Ngoài ra, TP.HCM còn tổ chức cầu truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 22/8 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh TP Hồ Chí Minh; tham gia triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tại Hà Nội từ ngày 28/8 đến 5/9; đồng thời tổ chức tiệc chiêu đãi các cơ quan ngoại giao đoàn và tổ chức quốc tế tại TP.HCM nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.