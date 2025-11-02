Nhiều lãnh đạo Công ty Cổ phần nước GMT bị bắt giữ

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT và các tổ chức liên quan.

Ngày 21/6/2025, Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can; Lệnh tạm giam (đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn) đối với Sỹ Anh Tuyên (SN 1976; trú tại TP Hà Nội; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước GMT); Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, trú tại TP Hà Nội; Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước GMT; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần nước Vạn Xuân); Trần Trí Trung (SN 1983; trú tại TP.HCM; Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần nước GMT; Giám đốc Công ty cổ phần nước GMT - Miền Nam Bộ) để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2019, Sỹ Anh Tuyên cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Trí Trung và một số cá nhân khác thành lập, điều hành hoạt động của cùng nhiều pháp nhân khác trong "hệ sinh thái GMT" hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp.

Thông qua các thủ đoạn gian dối có tính hệ thống, Sỹ Anh Tuyên và các đối tượng tung tin sai sự thật về quy mô tài chính của Công ty Cổ phần nước GMT, như việc công bố nguồn vốn lên tới 42.000 tỷ đồng ; thổi phồng kết quả hoạt động kinh doanh và cam kết lợi nhuận cao, trả lãi định kỳ theo tuần cho người tham gia đầu tư vào hệ thống; hứa hẹn triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên; yêu cầu nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản định danh của doanh nghiệp...

Sau khi nhận được tiền từ các nhà đầu tư, Sỹ Anh Tuyên và đồng phạm không sử dụng số tiền này cho hoạt động sản xuất, kinh doanh như cam kết mà chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích khác.

Để đảm bảo thời hạn điều tra vụ án và đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Cơ quan ANĐT Bộ Công an thông báo và đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại của các đối tượng trên đến Cơ quan ANĐT Bộ Công an (địa chỉ: Số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội) để phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến vụ án đang điều tra (liên hệ Điều tra viên Lương Văn Tuấn).

Trường hợp người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án, Cơ quan ANĐT Bộ Công an không có cơ sở xem xét giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.