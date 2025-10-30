Nhiều lựa chọn ngành học cho Gen Z trong kỷ nguyên AI

Các trường đại học đang đẩy mạnh đầu tư đào tạo sinh viên trong lĩnh vực AI cũng như hướng nghiệp gắn với AI từ sớm, giúp người trẻ nổi bật hơn trong quá trình tìm kiếm công việc.

Không khó để nhận ra ngày nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống. Từ trợ lý ảo hỗ trợ hàng ngày đến hệ thống tự động hóa sản xuất, AI không chỉ nâng cao hiệu quả mà còn thay đổi cách con người làm việc và học tập.

81% người tham gia khảo sát của Kantar cho biết đã sử dụng trợ lý AI, chat bot trong vài tháng qua. 76% sử dụng trong công việc hàng ngày hoặc hàng tuần và 61% dùng AI để hỗ trợ trả lời nhanh, lên ý tưởng sáng tạo.

Trong mỗi lĩnh vực, AI lại góp sức ở những vai trò khác nhau. Đơn cử, trong Y tế, AI có thể hỗ trợ bác sĩ trong việc chẩn đoán hình ảnh, cá nhân hóa phác đồ điều trị. Công cụ này cũng thúc đẩy sáng tạo nội dung tự động, hỗ trợ chăm sóc khách hàng trong kinh doanh và marketing.

Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức lớn cho thế hệ Gen Z đang bước chân vào thị trường lao động. Bởi không chỉ cần kiến thức chuyên môn, người trẻ phải liên tục cập nhật và thích ứng với công nghệ mới.

Giáo dục bắt nhịp kỷ nguyên AI

Như xu thế tất yếu, những ngành học về AI được cập nhật và ra đời, mở ra nhiều “cánh cửa” triển vọng cho Gen Z. Cụ thể, nhiều trường đại học đã và đang tiên phong triển khai chương trình đào tạo về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hoặc gắn việc giảng dạy với AI và công nghệ số.

Ngoài ra, một số trường có truyền thống đào tạo khối ngành Kinh tế hay Giáo dục, cũng bắt đầu tuyển sinh chương trình thuộc lĩnh vực công nghệ, ví dụ như: Khoa học dữ liệu trong kinh doanh, kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo, Marketing công nghệ…

Nhiều trường đại học mở ngành mới về Trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, các trường đại học cũng tổ chức hướng nghiệp liên quan tới AI cho học sinh. Điển hình như trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức chương trình “Gen Z chọn ngành trong kỷ nguyên AI” tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận kiến thức, thông tin hữu ích trong quá trình chọn ngành và chọn nghề tương lai.

Tại các điểm trường, đại diện UEF cùng chuyên gia sẽ cung cấp bức tranh tổng quan về thị trường lao động trong xu thế số hóa, bàn sâu về những ngành nghề đang tăng trưởng, yêu cầu kỹ năng nghề nghiệp và lộ trình học tập giúp học sinh chủ động thích ứng.

Điều này cho thấy các trường đang nắm bắt xu hướng khi thị trường cần nhiều nhân lực chất lượng cao về mảng AI. Với sự bổ sung các ngành mới và đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp, học sinh có nhiều lựa chọn trong định hướng và công việc sau này.

Kỹ năng cần thiết trong kỷ nguyên AI

Để tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên AI, Gen Z cần trang bị bộ kỹ năng kết hợp giữa công nghệ và yếu tố con người. Theo diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đến năm 2030, khoảng 39% kỹ năng cốt lõi của người lao động sẽ thay đổi - chủ yếu do sự phát triển của AI.

Vì thế, việc nắm được kiến thức AI, biết vận dụng trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống và học tập trở thành nhu cầu thiết yếu của học sinh, sinh viên. Những kiến thức này cần phải liên tục cập nhật và nghiên cứu, đòi hỏi sự cố gắng và tinh thần học tập của mỗi người. Chính việc làm chủ kiến thức AI sẽ giúp người trẻ nổi bật hơn khi tìm kiếm các vị trí công việc có mức thu nhập hấp dẫn trong tương lai.

Học sinh cần nắm được kiến thức AI, biết vận dụng trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh kiến thức về AI, Gen Z cần liên tục cập nhật kỹ năng mới để không bị thay thế trong thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt. Theo WEF, kỹ năng mà người trẻ cần có, tính theo mức độ quan trọng được nhà tuyển dụng lựa chọn, bao gồm: Tư duy phân tích, tính linh hoạt, khả năng lãnh đạo và ảnh hưởng xã hội, tư duy sáng tạo, động lực phát triển bản thân, kiến thức công nghệ…

Đó cũng là những lời khuyên mà giảng viên UEF đưa ra cho học sinh trong các buổi tư vấn hướng nghiệp. Giảng viên nhận định AI là công cụ gia tăng hiệu quả, nhưng giá trị con người nằm ở sáng tạo, phán đoán đạo đức, giao tiếp cảm xúc và tư duy phức hợp.

Các buổi tư vấn sẽ giúp học sinh được trang bị thêm kiến thức, không còn bỡ ngỡ về AI.

ThS Vương Văn Khởi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh UEF, nhắn nhủ đến học sinh: “Trong thế giới của AI và big data, người giỏi không phải người biết tất cả, mà là người biết cách đặt câu hỏi, tìm kiếm, tổng hợp và đưa ra kết luận đúng. Hãy học cách dùng ChatGPT, các nền tảng dữ liệu, rèn luyện ngoại ngữ, EQ và kỹ năng mềm. Đó sẽ là hành trang cần thiết quan trọng, giúp các bạn vững vàng trong tương lai”.