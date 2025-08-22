Nhiều ngành lấy điểm chuẩn 29-30

Các trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2025. Nhiều trường yêu cầu thí sinh phải đạt từ 28-29 điểm, thậm chí 30 điểm mới đủ điều kiện trúng tuyển.

Một số ngành ở nhiều trường lấy điểm chuẩn trên 28, nghĩa là phải đạt trên 9 điểm mỗi môn mới trúng tuyển. Ảnh: Phương Lâm.

Tính đến chiều 22/8, hai trường ghi nhận mức điểm chuẩn tuyệt đối là Học viện Khoa học quân sự và Học viện Quân y.

Cụ thể, ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự và ngành Y khoa của Học viện Quân y đều lấy ngưỡng 30 và chỉ áp dụng đối với thí sinh nữ, Học viện Quân y áp dụng với thí sinh nữ miền Bắc.

Cũng tại Học viện Quân y, thí sinh nữ khu vực miền Nam đăng ký ngành Y khoa phải đạt 29,03 điểm mới trúng tuyển. Còn với ngành Dược, nhà trường yêu cầu thí sinh nữ miền Bắc đạt 28,37 điểm còn thí sinh nữ miền Nam phải đạt 28,12 điểm.

Các ngành học khác của Học viện Khoa học quân sự cũng yêu cầu thí sinh nữ phải đạt 28 điểm trở lên mới trúng tuyển. Cụ thể như sau: Ngôn ngữ Anh (28,01 điểm), Ngôn ngữ Nga (29,17 điểm), Ngôn ngữ Trung Quốc (28,89 điểm).

Trên 28 cũng là yêu cầu trúng tuyển đối với thí sinh nữ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Trong đó, thí sinh nữ miền Nam phải đạt 29,25 còn thí sinh nữ miền Bắc phải đạt 28,38 điểm. Trong khi đó, thí sinh nam ở cả hai miền chỉ cần đạt 24,1-27,75 điểm là có thể trúng tuyển.

Tương tự, Học viện Hậu cần yêu cầu thí sinh nữ miền Bắc đạt 28,33 điểm, còn ngành Luật của Học viện Biên phòng yêu cầu thí sinh nam miền Bắc đạt 28,2 điểm trở lên mới đủ điều kiện nhập học.

Nhiều ngành của Đại học Bách khoa Hà Nội cũng lấy điểm chuẩn trên 28 và có ngành lấy đến 29,39 điểm. Ngành lấy mức trúng tuyển cao nhất là chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10), theo sau đó là chương trình Khoa học máy tính (IT1) với điểm chuẩn 29,19 điểm.

Các ngành hot khác của Bách khoa đều có điểm chuẩn rất cao, ví dụ như Kỹ thuật máy tính (IT2) lấy 28,83 điểm; An toàn không gian số (IT-E15) lấy 28,69 điểm; Công nghệ thông tin Global ICT (IT-E7) lấy 28,66 điểm; Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (EE2) lấy 28,48 điểm; Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano (MS2) lấy 28,25 điểm; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (ET1) lấy 28,07 điểm.

Đại học Công nghiệp Vinh cũng gây bất ngờ khi đặt ra mức điểm chuẩn lên đến 29 ở ngành Quản trị khách sạn, nếu xét học bạ THPT. Còn nếu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh đăng ký ngành này phải đạt 28,5 điểm mới trúng tuyển.

Một ngành của Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng lấy điểm chuẩn trên 28, cụ thể là Công nghệ thông tin với 28,19 điểm.

Nhà trường lưu ý giữa các tổ hợp xét tuyển, điểm chuẩn của một ngành là như nhau, được xác định trên cơ sở điểm xét tuyển (theo thang điểm 30) và làm tròn đến hai chữ số thập phân.