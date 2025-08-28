Nhiều người nguy kịch vì căn bệnh quen thuộc

Người đàn ông sốt cao nhiều ngày, tự ý mua thuốc uống, đến khi nhập viện đã rơi vào sốc sốt xuất huyết nặng, đe dọa tính mạng.

Người bệnh Đ.T.L. (50 tuổi, ngụ xã Xuân Đường) bị sốt cao, kèm xuất huyết tiêu hóa nhưng chỉ tự mua thuốc uống. Đến khi rơi vào tình trạng rối loạn tri giác, lơ mơ mới được đưa đi cấp cứu, bác sĩ xác định ông bị sốc sốt xuất huyết nặng, suy đa tạng, rối loạn đông máu và theo dõi viêm cơ tim.

Tương tự, bà N.T.N.C. (45 tuổi, ngụ phường Biên Hòa) sốt và mệt trong hai ngày đầu nhưng lại đến phòng khám tư nhân để truyền dịch không rõ loại. Đến ngày thứ sáu, bệnh nhân lơ mơ, tím tái, hạ đường huyết, khi nhập viện đã rơi vào tình trạng sốc sâu, xuất huyết nhiều và suy gan tối cấp.

Bệnh nhi điều trị sốt xuất huyết tại bệnh viện. Ảnh: CDC Đồng Nai.

Một trường hợp khác là chị P.T.T. (40 tuổi, ngụ phường Tân Triều), nhiều ngày sốt và nhức mỏi nhưng nghĩ chỉ cảm cúm nên không đi khám. Đến ngày thứ năm, chị bị xuất huyết âm đạo, tiêu chảy liên tục, tiểu cầu giảm mạnh và được bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị khẩn cấp.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai, tính đến ngày 21/8, toàn tỉnh đã ghi nhận 11.649 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 159% so với cùng kỳ năm trước. Tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, số ca nhập viện vì sốt xuất huyết tăng khoảng 50%.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Ngọc Thanh Quyên, Trưởng khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, cho biết: “Mỗi ngày khoa tiếp nhận 40-50 bệnh nhân, trong đó 4% là ca nặng. Nhiều người đến muộn, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn”.

Không chỉ người lớn, sốt xuất huyết ở trẻ em cũng tăng nhanh. Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận hơn 1.500 ca nội trú và 4.700 ca ngoại trú, trong đó có gần 700 ca cảnh báo và gần 400 ca nặng. BS Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc bệnh viện, cảnh báo: bệnh thường trở nặng từ ngày thứ ba đến thứ năm, vì vậy cần phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo trước khi bệnh nhân rơi vào sốc.

Các dấu hiệu cần lưu ý gồm đau bụng nhiều, nôn ói liên tục, tràn dịch màng phổi, xuất huyết tiêu hóa, chảy máu mũi, gan to, trẻ lừ đừ hoặc kích thích.

Bác sĩ Quyên nhấn mạnh, người dân tuyệt đối không nên tự điều trị tại nhà. Khi có biểu hiện sốt cao liên tục, mệt mỏi, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và theo dõi.

Để hạn chế ca nặng và tử vong, bác sĩ khuyến cáo mỗi người dân nên phòng bệnh bằng những việc đơn giản như vệ sinh nhà cửa, loại bỏ vật chứa nước, diệt muỗi và lăng quăng, ngủ mùng, mặc quần áo dài tay. Hiện nay đã có vaccine phòng sốt xuất huyết, người dân nên chủ động tiêm ngừa để bảo vệ sức khỏe.