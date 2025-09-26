Nhiều người sa vào 'bẫy lừa' ra nước ngoài bán thận

Những ngày qua, câu chuyện của Nguyễn Phan Hoàng Thiện (SN 2006, ở phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) được giải cứu trả về Việt Nam sau khi bị bán sang Campuchia đã được người dân ở phường Đăk Cấm chia sẻ, chúc mừng cho gia đình.

Trước đó, do khó khăn tài chính, Thiện bỏ học nửa chừng lên mạng tìm bán thận. Các đối tượng lừa đảo đã móc nối với số đối tượng ở khu vực biên giới để đưa Thiện ra nước ngoài bất hợp pháp, sau đó bán Thiện cho công ty kinh doanh dịch vụ đánh bạc, lừa đảo trực tuyến.

Các công ty này buộc Thiện phải làm việc 12 -14 giờ/ngày hoặc phải trả một số tiền lớn để được trở về Việt Nam. "Họ cấp tài khoản Facebook ảo, nhiệm vụ của em nhắn tin cho người nước ngoài như Ấn Độ để tạo lòng tin, tình cảm và thực hiện hành vi lừa qua mạng", Thiện kể thêm những ngày ở Campuchia.

Ông Phạm Đức Tuấn, đại diện gia đình tiếp nhận cháu ruột của mình (Thiện) từ Campuchia trở về nước vừa qua, kể thêm, gia đình nhận điện thoại của Thiện từ bên Campuchia gọi về cầu cứu, nếu Thiện muốn về nước thì phải trả tiền chuộc gần 200 triệu đồng. Còn không phải ký hợp đồng làm việc hoặc bị bán sang một công ty khác. "Gia đình đâu có tiền mà chuộc. Cũng vì gia đình không có tiền, cháu nó bị dụ dỗ đi bán thận để có số tiền nhiều", ông Tuấn chia sẻ.

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng bị lừa xuất cảnh trái phép ra nước ngoài và tham gia lừa đảo trực tuyến bị nước sở tại trục xuất về Việt Nam.

Một trường hợp khác, đó là Nguyễn Hoàng Thiệp (SN 2002, ở xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) lên mạng xã hội Facebook nghe lời dụ dỗ tham gia vào các nhóm mua bán thận. Tưởng sẽ có số tiền lớn gần tỷ đồng sau khi sang Thái Lan, nhưng Thiệp đã bị lừa bán sang Campuchia sau đó.

Vừa qua, Thiệp cùng nhiều người được giải cứu trả về nước. Thiệp kể lại: "Khi vào Facebook tham gia thì được người môi giới nhắn tin, chỉ dẫn mình các bước để ra nước ngoài bán thận. Tuy nhiên khi biết mình đang ở Campuchia thì là lúc biết mình bị lừa".

Trong năm 2025, Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng cơ quan chức năng đã tiếp nhận, giải cứu gần 10 người bị lừa xuất cảnh sang Campuchia, trong đó không ít người bị lừa ra nước ngoài bán thận. Sau khi bị lừa qua Campuchia, nạn nhân bị đưa vào làm việc tại các cơ sở tổ chức hoạt động lừa đảo như: đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo... trên không gian mạng. Nhiều trường hợp bỏ trốn khi chưa có tiền chuộc, đã bị các đối tượng sử dụng lao động đánh đập, ngược đãi hoặc bán sang các cơ sở khác nhau.

Trước thủ đoạn của các đối tượng, nhằm tránh các vụ việc đáng tiếc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước thủ đoạn của các đối tượng mời gọi mua bán thận không pháp lý tại nước ngoài.

"Người dân cần kịp thời thông báo cho người thân hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện thông tin về các đối tượng môi giới, tổ chức đưa người ra nước ngoài làm việc, mua bán người có dấu hiệu lừa đảo. Người dân cần cảnh giác, nắm và nhận diện được phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, mua bán người và những hậu quả, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo", Thượng tá Ngô Văn Đức, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi, khuyến cáo.