Nhiều nhà đầu tư bất động sản sập bẫy lừa mới của 'nữ quái'

Ngày 12/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Đặng Thanh Tùng (SN 1984, ở Gia Lâm, Hà Nội) mức án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, tháng 4/2022-7/2022, bà Tùng đưa ra thông tin gian đối với nhiều người về việc bị cáo là nhân viên môi giới bất động sản, có một số mối quan hệ ngoại giao với các chủ đầu tư của một dự án ở Văn Giang, Hưng Yên.

Bà này giới thiệu cho những người bị hại rằng, có các căn hộ ngoại giao vị trí đẹp, giá rẻ dành cho các cá nhân thuộc Tập đoàn V. cần đầu tư góp vốn dưới hình thức “lấp căn” để hưởng lợi nhuận. Bị cáo giải thích hình thức “lấp căn” như sau:

Những người có nhu cầu mua căn hộ ngoại giao nhưng chưa đủ tiền đặt cọc nên cần người đóng tiền để đặt cọc trước, trong thời gian 10-12 ngày. Khi những người mua này đến ký hợp đồng mua bán căn hộ sẽ phải trả cả gốc và lợi nhuận khoảng 20% số tiền góp vốn hoặc mức lợi nhuận 200-300 triệu đồng/ 1 tỷ đồng .

Tin tưởng thông tin bà Tùng đưa ra là thật, nên nhiều bị hại đã chuyển cho bị cáo tổng số tiền hơn 38 tỷ đồng vào tài khoản mang tên Đặng Thanh Tùng.

Sau khi nhận số tiền trên của các bị hại, để tạo niềm tin cho những người này tiếp tục chuyển tiền, bà Tùng chuyển lại cho họ số tiền hơn 23 tỷ đồng gọi là tiền gốc và lợi nhuận, số tiền còn lại hơn 15 tỷ đồng bà Tùng chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Cáo trạng xác định sau khi nhận tiền của các bị hại, bà Tùng không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt của 7 người bị hại tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng .

Trong số những người bị hại của bà Tùng có các nhà đầu tư ở Thái Nguyên. Nhóm này gồm các chị Trần Thị T.; Lã Thị H. và ông Vũ Đình C. Nhóm này được Tùng rủ đầu tư góp vốn theo hình thức “lấp căn”. Ngày 13/5-20/6/2022, nhóm này chuyển cho bà Tùng hơn 25,4 tỷ đồng để đầu tư 13 mã căn hộ. Các nội dung chuyển khoản thường ghi là “lấp căn sếp Hùng”, “lấp căn sếp Chính”…

Quá trình giao dịch, bà Tùng đã chuyển lại hơn 17,1 tỷ đồng gọi là trả tiền gốc và lãi để tạo niềm tin. Một thời gian sau, thấy bà Tùng không trả tiền như hứa hẹn, nhóm này yêu cầu bị cáo cho gặp khách hàng đặt mua căn hộ, cho xem giấy tờ thể hiện việc đầu tư.

Khi đó, bị cáo viện lý do khác nhau để khất hẹn. Khi nhóm đầu tư tìm hiểu mới biết mình bị lừa, nên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Một nhà đầu tư khác cũng bị bà Tùng chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng là anh Ngô Mạnh Đ. (ở quận Long Biên, Hà Nội). Anh Đ. đã ký 2 hợp đồng đặt cọc mua căn hộ và chuyển 200 triệu đồng. Sau đó, bà Tùng thông báo dự án không mở bán 2 căn hộ trên, nên anh Đ. được đền 260 triệu đồng.

Sau đó, Tùng tiếp tục mời anh Đ. đầu tư qua hình thức “lấp căn” tương tự những mã căn Tùng giới thiệu. Do thấy Tùng đã thanh toán đầy đủ tiền, anh Đ. tin tưởng và tham gia đầu tư góp vốn với Tùng, để rồi sau đó bị lừa tiền tỷ.

Trần Đặng Thanh Tùng không phải là nhân viên của Tập đoàn V., không phải là môi giới hay cộng tác viên bán dự án. Tập đoàn cũng không có cơ chế giao lại một số căn hộ thuộc dự án trên cho lãnh đạo tập đoàn.

