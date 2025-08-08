Nhiều nhà sư Thiếu Lâm 'tháo chạy' vì lịch tu mới khắc nghiệt

Hơn 30 nhà sư đồng loạt rời chùa Thiếu Lâm sau khi phải dậy sớm từ 4h30, làm nông, tập võ cả ngày, hạn chế dùng điện thoại và chỉ được ăn rau.

Danh tiếng của Thiếu Lâm Tự vượt ra ngoài phạm vị của một tổ chức tôn giáo. Ảnh: Li Hao/Global Times.

Chùa Thiếu Lâm, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc nổi tiếng là cái nôi của võ thuật và Phật giáo Trung Quốc, đang trải qua đợt cải tổ lớn dưới sự lãnh đạo của trụ trì mới - sư Ân Lạc. Ông được bổ nhiệm ngày 29/7, sau khi người tiền nhiệm Thích Vĩnh Tín bị điều tra vì vi phạm tài chính và đạo đức.

Sư Ân Lạc (59 tuổi), nguyên trụ trì chùa Bạch Mã, ngôi chùa Phật giáo đầu tiên của Trung Quốc, được đánh giá là khiêm nhường và tận tụy trong suốt hơn 20 năm tu hành.

Ngay khi tiếp quản Thiếu Lâm Tự, ông công bố 5 cải cách toàn diện: chấm dứt các buổi biểu diễn thương mại, cấm nghi lễ tấn phong tốn kém, dỡ bỏ cửa hàng trong chùa, phát triển tự cung tự cấp qua nông nghiệp và cải tổ hệ thống phân phối thu nhập bằng cách loại bỏ các khoản phí gây tranh cãi, theo SCMP.

Một nhà sư tập luyện để thích nghi với lối sống nghiêm ngặt mới tại Thiếu Lâm Tự. Ảnh: Baidu.

Trụ trì mới cho rằng một số nhà sư đã đi chệch khỏi con đường tu tập. “Hiện nay, một số nhà sư không thực sự tu tập cũng như không làm việc đúng đắn”, ông nói.

Vị trụ trì dẫn chứng những ví dụ về việc lệch chuẩn tu tập của các nhà sư như gọi đồ ăn mang về trong phòng thiền hoặc nghe nhạc pop khi tụng kinh.

Ông cũng đình chỉ các chuyến lưu diễn quốc tế của đội võ thuật Thiếu Lâm, đóng cửa các cửa hàng văn hóa, sáng tạo và trực tuyến - vốn là nguồn thu quan trọng của chùa.

Song song đó, ông áp dụng “hệ thống loại trừ cấp thấp nhất”, yêu cầu nhà sư không đạt yêu cầu trong 3 tháng liên tiếp phải rời chùa.

Những quy định mới cũng áp đặt mức độ kỷ luật chưa từng có tại ngôi chùa. Cụ thể, các nhà sư tham gia cầu nguyện vào lúc 4h30, sau đó làm nông và luyện tập võ Thiền vào buổi chiều.

Điện thoại di động phải được cất giữ trong kho trung tâm, mọi hình thức giải trí đều bị cấm. Thời gian sử dụng điện thoại giảm xuống chỉ còn 30 phút. Chế độ ăn uống cũng nghiêm ngặt hơn, chủ yếu gồm rau và chỉ được phép ăn đậu phụ một lần một tuần.

Nhà sư trẻ bê khay thức ăn tại Thiếu Lâm Tự, nơi đang áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt với thực đơn chủ yếu là rau. Ảnh: Baidu.

Cư dân mạng gọi vui lịch sinh hoạt này là “Phật giáo 996”, mượn từ văn hóa làm việc "9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần" của ngành công nghệ Trung Quốc.

Chỉ một tuần sau khi quy định mới có hiệu lực, hơn 30 nhà sư và nhân viên đã rời chùa. Không rõ họ chuyển đến chùa khác hay rời đi hoàn toàn.

Một nhà sư trẻ than việc bị tịch thu điện thoại như “mất một cánh tay” vì vẫn dùng để đọc kinh. Người khác nói đùa giờ đây “ngửi thấy mùi rau là buồn nôn”.

Sự việc gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Có người cho rằng biện pháp mới giúp loại bỏ những kẻ giả mạo tu hành để hưởng thụ.

Người khác nhận xét những ai ra đi vốn không phải nhà sư thực thụ. Một ý kiến hài hước cho rằng khi chứng kiến cuộc sống khắc nghiệt ở Thiếu Lâm, khách hành hương sẽ thấy đời mình… không đến nỗi tệ.