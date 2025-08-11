Nhiều ôtô điện có phạm vi hoạt động thực tế thấp hơn công bố

Nghiên cứu thực hiện tại Australia cho thấy một mẫu ôtô điện có phạm vi hoạt động thấp hơn 23% so với thông số do hãng công bố.

Theo Carscoops, ôtô điện ngày nay sở hữu phạm vi hoạt động lớn hơn, tốc độ sạc nhanh hơn và nhiều trạm sạc để sử dụng. Tuy vậy, phạm vi hoạt động vẫn là một trong những nỗi lo hàng đầu của khách hàng. Kết quả một nghiên cứu gần đây về tầm hoạt động tối đa thực tế của ôtô điện cho thấy những lo ngại này hoàn toàn có cơ sở.

Hiệp hội ôtô Australia (AAA) đã chọn ra 5 ôtô điện để thực hiện một bài thử nghiệm kéo dài 4 năm, được Chính phủ bảo trợ. Thử nghiệm này nhằm cung cấp cho khách hàng những dữ liệu sát với thực tế nhất về phạm vi hoạt động tối đa của ôtô điện sau mỗi lần sạc đầy.

AAA đã cho từng chiếc ôtô điện vận hành trên một cung đường thực tế và nhận ra có một chiếc chỉ có thể đạt đến gần 80% phạm vi hoạt động tối đa theo công bố của nhà sản xuất.

Theo AAA, BYD Atto 3 chỉ chạy được 369 km trước khi cần sạc lại, tức thấp hơn 111 km so với con số 480 km mà hãng xe Trung Quốc công bố. Tesla Model 3 chạy được 441 km, thấp hơn 14% so với mức công bố 513 km.

Nghiên cứu của AAA cho thấy cả 5 mẫu xe đều có phạm vi hoạt động tối đa thấp hơn công bố của hãng, tuy nhiên mẫu xe của BYD có độ sai lệch lớn nhất. Theo Carscoops, chiếc xe “hiệu quả” nhất trong nghiên cứu chỉ có khoảng sai số 5% so với phạm vi hoạt động tối đa mà hãng công bố, điều này tạo ra những băn khoăn cho khách hàng.

Mẫu xe Phạm vi hoạt động thực tế (km) Phạm vi hoạt động hãng công bố (km) Sai số BYD Atto 3 369 480 -111 km -23% Tesla Model 3 441 513 -72 km -14% Kia EV6 484 528 -44 km -8% Tesla Model Y 490 533 -43 km -8% Smart #3 432 455 -23 km -5%

Nếu tất cả ôtô điện đều có khoảng sai số vượt mức 20%, quyết định mua hàng sẽ được đưa ra dễ dàng hơn.

Sự không nhất quán trong sai số phạm vi hoạt động tối đa là nguyên nhân những bài kiểm tra độc lập như của AAA thực hiện trở nên hữu ích, cho phép khách hàng có cái nhìn chính xác nhất về chiếc xe hàng chục nghìn USD mà mình chuẩn bị chi tiền để sở hữu.

Trong thử nghiệm của AAA, Smart #3 là mẫu xe có kết quả tốt nhất. Chiếc SUV điện có thể chạy tối đa 432 km ngoài thực tế, chỉ thấp hơn 23 km so với quãng đường di chuyển tối đa 455 km mà hãng công bố.