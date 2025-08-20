Nhiều trường Hà Nội cho học sinh, sinh viên nghỉ trong ngày diễu binh

Các trường phổ thông, đại học ở khu vực nội đô, có đoàn diễu binh đi qua sẽ được tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn và giảm áp lực giao thông.

Một số trường cho học sinh nghỉ trong 3 ngày hợp luyện diễu binh. Ảnh: Việt Hà.

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 sáng 20/8, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nói rằng sắp tới, Hà Nội sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động, sự kiện, đặc biệt là các buổi tổng hợp luyện diễu binh vào ngày 21, 27 và 30/8.

Để bảo đảm an toàn và giảm áp lực giao thông, một số trường học tại khu vực nội đô dự kiến tạm thời nghỉ học trong 3 ngày nêu trên, trong khi các trường ngoại thành có thể tổ chức hoạt động sinh hoạt tập trung để học sinh cùng theo dõi, hưởng ứng sự kiện.

Bên cạnh việc cho học sinh nghỉ, sở cũng chỉ đạo các trường nằm trên tuyến đường có đoàn diễu hành đi qua chủ động mở cửa, chuẩn bị sẵn nước uống và bố trí khu vực vệ sinh để phục vụ người dân và du khách đến theo dõi sự kiện.

Ông Cương thông tin thêm rằng Sở GD&ĐT sẽ sớm ban hành văn bản hướng dẫn để các trường bố trí cho học sinh nghỉ học trong 3 ngày này.

Ông đồng thời kêu gọi đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động và học sinh toàn ngành phát huy truyền thống 80 năm qua, tiếp tục nỗ lực đổi mới, dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025-2026, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục thủ đô phát triển, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Không riêng trường phổ thông các cấp, một trường đại học cũng có kế hoạch cho sinh viên nghỉ trong ngày hợp luyện và tổng hợp luyện diễu binh 2/9. Cụ thể, Đại học Xây dựng Hà Nội đã ra thông báo điều chỉnh lịch học và lịch làm việc của sinh viên, giảng viên trong ngày 21 và 27/8 nhằm hạn chế khó khăn khi tham gia giao thông.

Buổi sáng 2 ngày này, sinh viên vẫn học tại trường theo thời khóa biểu đã công bố. Đến buổi chiều, sinh viên được bố trí học trực tuyến trên Microsoft Teams.

Đối với các học phần thực hành, thực tập, thí nghiệm, giáo dục thể chất..., giảng viên sẽ chủ động ngưng lịch, bố trí dạy bù vào các tuần tiếp theo và thông báo cho sinh viên. Lớp thực tập, tham quan ngoài trường vẫn thực hiện theo kế hoạch đã thông báo.