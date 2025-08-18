Nhiều trường ở TP.HCM lùi giờ vào học 15-30 phút

Trước thềm năm học mới, một số trường ở TP.HCM có kế hoạch lùi giờ vào học trễ hơn để học sinh có thêm thời gian ăn sáng, phụ huynh cũng có thể sắp xếp thời gian đưa đón con.

Một số trường ở TP.HCM lùi giờ vào học để học sinh có thêm thời gian ăn sáng. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Cụ thể, vào ngày 15/8, trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn) cho biết kể từ năm học 2025-2026, nhà trường sẽ thực hiện quy định của Bộ GD&ĐT về việc dạy 2 buổi/ngày. Theo đó, lịch học buổi sáng được dời từ 7h15 xuống 7h30 còn buổi học chiều sẽ bắt đầu từ 13h30 thay vì 13h như trước đây.

Kết thúc 2 tiết học đầu tiên của mỗi buổi, học sinh sẽ có 30 phút để ra chơi, nghỉ giải lao còn thời gian kết thúc buổi học là 11h15 (sáng) và 16h25-16h35 (chiều). Nhà trường cũng lưu ý ở ca học chiều, học sinh khối 6-7 ra về lúc 16h25 còn khối 8-9 ra về lúc 16h35.

Tương tự, tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu), nhà trường đã có thông báo về việc điều chỉnh giờ vào học cho học sinh kể từ năm 2025. Theo đó, vào buổi sáng, giờ vào học là 7h30, ra chơi 30 phút sau tiết 2 và tan học lúc 11h. Buổi chiều, học sinh vào học lúc 13h30 và tan học lúc 16h. Riêng sáng thứ hai, học sinh vẫn cần có mặt trước 7h15 để dự chào cờ đầu tuần.

Trước đây, giờ vào học của học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Thọ là 7h (buổi sáng) và 13h15 (buổi chiều). Như vậy, lịch mới đã lùi 15-30 phút so với lịch cũ.

Thời gian vào học sau khi đã điều chỉnh của trường THCS Võ Trường Toản (trái) và THPT Nguyễn Hữu Thọ (phải).

Trao đổi với Tri Thức - Znews, thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường đã có thông báo rộng rãi đến học sinh và phụ huynh trên các trang thông tin điện tử.

Các học sinh, cha mẹ học sinh đều phấn khởi trước thông tin này vì ở những năm học trước, trẻ phải dậy đi học sớm, có mặt ở trường trước 6h50 nên không có thời gian ăn sáng, việc di chuyển từ nhà tới trường cũng rất cập rập.

"Năm nay, thực hiện hướng dẫn dạy 2 buổi/ngày của Bộ GD&ĐT, nhà trường đã chủ động điều chỉnh lịch học để học sinh có thêm thời gian thảnh thơi buổi sáng. Thời gian này, các em có thể ăn sáng đẩy đủ rồi tới trường, như vậy cũng sẽ có thêm năng lượng để học tập", thầy Đảo chia sẻ.

Chưa đưa ra thông báo chính thức nhưng trường THPT Thanh Đa (phường Bình Thạnh) cũng đã có dự kiến điều chỉnh lịch học cho học sinh toàn trường.

Thầy Lê Hữu Hân, Hiệu trưởng nhà trường, nói với Tri Thức - Znews rằng trường dự kiến điều chỉnh lịch học từ 7h15 xuống 7h30, lịch học buổi chiều vẫn giữ nguyên vì trường đã điều chỉnh từ năm học trước.

Thầy giáo nói rằng nhà trường tính toán điều chỉnh lịch học để học sinh thoải mái thời gian đi học, phụ huynh cũng có thể thuận tiện sắp xếp thời gian đưa đón con mà không ảnh hưởng đến công việc.

Trong trường hợp kết thúc ca học chiều sớm (vào 16h) nhưng cha mẹ chưa kịp đón, trẻ vẫn có thể ở lại trường để tham gia các câu lạc bộ thể chất hoặc đọc sách tại thư viện. Nếu áp dụng lịch học mới, nhà trường sẽ chuẩn bị đầy đủ điều kiện để học sinh có thể ở lại trường chờ cha mẹ.

"Đây mới chỉ là kế hoạch, nhà trường vẫn đang chờ thêm chỉ đạo từ Sở GD&ĐT TP.HCM để chính thức triển khai", thầy Hân thông tin.

Chờ chỉ đạo từ Sở GD&ĐT TP.HCM cũng là điều mà thầy Nguyễn Vi Tường Thụy, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường Diên Hồng) chia sẻ khi đề cập đến kế hoạch lùi giờ vào học cho học sinh.

Thầy hiệu trưởng nói rằng nếu sở có chỉ đạo, nhà trường sẽ thực hiện và có điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của sở.

Trước khi các trường nêu trên có kế hoạch điều chỉnh giờ vào lớp, từ những năm học trước, một số trường công lập khác trên địa bàn TP.HCM cũng đã điều chỉnh giờ học.

Ví dụ, tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, vào tháng 11/2022, nhà trường thông báo từ tháng 12/2022, học sinh sẽ vào học từ 7h15 thay vì 7h còn ca học chiều bắt đầu từ 13h15 và kết thúc vào 16h30. Riêng thứ hai đầu tuần, học sinh vẫn cần có mặt lúc 7h để dự lễ chào cờ.

Cũng trong năm học 2022-2023, trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh) cho trẻ vào học từ 7h30 thay vì 7h15 như các năm học trước. Buổi chiều, các em bắt đầu giờ học vào 13h30.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán) cũng thay đổi giờ vào học kể từ năm học 2022-2023. Theo đó, học sinh bắt đầu vào học từ 7h30, riêng thứ hai phải có mặt lúc 6h55 để dự lễ chào cờ.