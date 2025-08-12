Nhiều trường tư thục đã đón trẻ trở lại trường

Học sinh các trường tư thục tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng đã tựu trường và được tham gia loạt hoạt động nâng cao kỹ năng sống.

Trẻ trở lại trường sau thời gian nghỉ hè. Ảnh: Trường Quốc tế Nam Mỹ.

Từ ngày 1/8/2025, nhiều trường trong khối phổ thông thuộc tập đoàn EQuest đã tổ chức lễ tựu trường, chính thức khởi động năm học mới 2025-2026.

Các trường đã đón trẻ trở lại trường vào ngày 1/8 bao gồm trường Newton Goldmark, THCS-THPT Newton và trường Newton 5.

Tiếp đó, trường Phổ thông Liên cấp Newton Vĩnh Phúc, trường Einstein School Vũng Tàu (TP.HCM) cũng đã đón học sinh trở lại trường vào ngày 4/8 còn trường Einstein School HCM (ESH) là vào ngày 6/8.

Đến sáng 11/8, học sinh trường Quốc tế Canada chính thức tựu trường sau thời gian nghỉ hè. Nhà trường cho biết nhiều khu vực đã được khoác lên diện mạo mới. Các không gian trọng yếu như phòng y tế, toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh đều đã được tiến hành nâng cấp.

Ngoài ra, ngay từ đầu năm học, các trường phổ thông thuộc hệ thống EQuest đã đồng loạt triển khai chuỗi tập huấn kỹ năng ứng phó tình huống khẩn cấp dành cho học sinh các cấp.

Học sinh Alpha School thực hành phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: FBNT.

Cụ thể, tại Alpha School Hà Nội và Alpha School Hải Phòng, học sinh được hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi di chuyển bằng xe buýt, ôtô hoặc xe tuyến, đồng thời thực hành sử dụng còi, búa thoát hiểm, đèn khẩn cấp, mở cửa từ ghế lái. Chương trình này kết hợp lý thuyết và thực hành tại nhiều trạm kỹ năng, giúp trẻ rèn luyện phản xạ nhanh và khả năng giữ bình tĩnh khi gặp sự cố.

Cùng với đó, trường Alpha School Hải Phòng còn phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH TP Hải Phòng tổ chức huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu và thoát nạn trong môi trường khói độc dành cho trẻ.

Trong khi đó, tại trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn và Tiểu học & THCS Newton 5, học sinh khối 1-4 được trải nghiệm tình huống giả định trên xe buýt, học kỹ năng sơ cứu cơ bản như xử lý vết thương, bầm tím, chảy máu cam, bỏng nhẹ, đồng thời được giáo dục văn hóa đi xe buýt an toàn, văn minh.

Còn vào ngày 8/8 vừa qua, trường Quốc tế Nam Mỹ đã đón học sinh tới lớp. Trong ngày đầu tựu trường, trẻ được tham gia chuỗi hoạt động nhằm khởi động hành trình học tập mới. Các em cũng được nhận những lời chúc từ cha mẹ, được tiếp thêm động lực để bắt đầu năm học 2025-2026.

Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) cũng đã đón trẻ trở lại trường vào ngày 7/8. Nhà trường chính thức khởi động năm học mới bằng nhiều hoạt động, phần quà dành cho học sinh, đồng thời cải tạo cơ sở vật chất như không gian nhà thám hiểm, nhà ăn...

Ngoài ra, nhà trường chức ngày hội định hướng dành cho tất cả học sinh lớp 6 và cha mẹ học sinh. Tại ngày hội này, học sinh và phụ huynh được gặp gỡ và kết nối với giáo viên, cố vấn, cùng với đó là khám phá lớp học, cơ sở vật chất và các trải nghiệm liên quan hoạt động học tập.

Học sinh trường Quốc tế Song ngữ EMASI đã trở lại lớp. Ảnh: FBNT.

Các cơ sở trực thuộc trường Quốc tế Song ngữ EMASI cũng tổ chức ngày hội định hướng trước ngày tựu trường dành cho học sinh và phụ huynh để trẻ được làm quen với không gian học tập, gặp gỡ đội ngũ giáo viên, nhân viên và ban giám hiệu.

Đến sáng 11/8, học sinh tại các cơ sở chính thức tựu trường. Trong những tiết học đầu tiên, trẻ được giao tiếp cùng giáo viên quốc tế, thử sức vận động và khám phá kho sách tại thư viện nhà trường.

Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) lại có thời gian tựu trường muộn hơn. Đại diện trường cho biết thời gian tựu trường của học sinh là 18/8. Dự kiến trong năm học này, nhà trường đón hơn 8.000 học sinh trên toàn hệ thống.

Theo thông lệ hàng năm, vào ngày học sinh trở lại trường, ban giám hiệu và giáo viên tại các cơ sở sẽ đón trẻ ở cổng trường từ sáng sớm để chào đón các em sau kỳ nghỉ hè. Sau đó, vào ngày 5/9, trường sẽ tổ chức lễ khai giảng theo lịch chung của cả nước.