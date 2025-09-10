Nhiều vụ việc kinh doanh đa cấp trái phép bị triệt xóa

Thời gian qua, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã liên tục phát hiện, đấu tranh và xử lý nhiều đường dây, tổ chức hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.

Theo cơ quan chức năng, trong nhiều năm qua, các đối tượng vi phạm thường lợi dụng hình thức hội thảo, tổ chức các buổi chia sẻ cơ hội làm giàu, thậm chí núp bóng chương trình thiện nguyện để tiếp cận, lôi kéo người dân. Bằng chiêu trò đánh vào tâm lý ham lợi nhuận, họ dụ dỗ người tham gia nộp tiền hoặc mua sản phẩm với giá cao bất hợp lý để được hứa hẹn trả hoa hồng.

Thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin

Tại một số huyện cũ của tỉnh Thanh Hóa như Hoằng Hóa, Triệu Sơn, Thọ Xuân…, có nhiều ổ nhóm đã hoạt động với phương thức tinh vi, thường xuyên nhắm đến người cao tuổi, phụ nữ nông thôn, lao động có thu nhập thấp. Với những lời quảng cáo "đầu tư ít - lợi nhuận cao", "lãi suất khủng", thậm chí tặng quà giá trị, các đối tượng khiến không ít người dân nhẹ dạ sập bẫy.

Một trong những vụ việc điển hình là Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, đã bị triệt phá vào năm 2017. Đây là một trong những doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trá hình lớn nhất cả nước, trong đó Thanh Hóa được xác định là địa bàn trọng điểm. Công ty đã tổ chức bán các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe với giá cao bất hợp lý, gây thiệt hại cho hàng nghìn người dân.

Trước sự việc nghiêm trọng, Bộ Công Thương đã rút giấy phép hoạt động trên phạm vi toàn quốc, còn Công an Thanh Hóa phối hợp xác minh, thu thập danh sách người tham gia, hỗ trợ xử lý hậu quả và truy thu số tiền chiếm đoạt.

Ngày 18/6/2025, Công an Thanh Hóa xóa ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức mua quần áo, bốc thăm trúng thưởng.

Đặc biệt, đầu năm 2025, Công an huyện Như Xuân cũ đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo, rửa tiền qua sàn chứng khoán ảo Fnory.com. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là tự dựng lên sàn giao dịch bất hợp pháp, giả danh là “sàn chứng khoán của Anh quốc” để tạo lòng tin. Các đối tượng xây dựng mạng lưới nhân viên theo mô hình đa cấp, lợi dụng mạng xã hội như Facebook, Telegram để quảng cáo rầm rộ, lôi kéo người dân tham gia.

Sau khi nạn nhân nộp tiền, họ được đưa vào các nhóm kín, nghe theo "chuyên gia tài chính" tư vấn, hô lệnh mua bán. Tuy nhiên, toàn bộ lệnh giao dịch chỉ là giả tạo để dẫn dụ; đến khi thua lỗ thì toàn bộ tiền bị chiếm đoạt, chuyển vào các tài khoản ảo rồi dùng mua bất động sản, ôtô nhằm hợp thức hóa.

Gần đây nhất, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đẩy mạnh công tác nắm tình hình, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng đa cấp. Lực lượng công an đã triệt phá ổ nhóm lừa đảo trên không gian mạng bằng hình thức "mua hàng bốc thăm trúng thưởng" do Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1989, trú tại huyện Long Thành, Đồng Nai) cầm đầu. Vụ việc này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của các mô hình kinh doanh trá hình đang len lỏi trong đời sống xã hội.

Nâng cao cảnh giác

Các vụ việc trên để lại hậu quả nghiêm trọng. Nhiều gia đình vì tin lời dụ dỗ mà vay mượn, bán đất, cầm cố sổ đỏ để tham gia các gói đầu tư, cuối cùng rơi vào cảnh nợ nần, mất trắng tài sản. Không ít nạn nhân khi yêu cầu rút vốn còn bị đe dọa, cưỡng ép. Ngoài thiệt hại về kinh tế, các vụ việc này còn tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội, khiến niềm tin của người dân vào những kênh đầu tư chính thống bị lung lay, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường tài chính.

Trước thực trạng trên, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần cảnh giác. Tuyệt đối không tin vào những lời quảng cáo hứa hẹn lợi nhuận "khủng" mà không có rủi ro. Khi có nhu cầu đầu tư, phải tìm hiểu kỹ thông tin, chỉ tham gia vào những kênh hợp pháp, được Nhà nước cấp phép quản lý.

Các đối tượng và một số tang vật thu giữ trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Người dân cũng cần chủ động nâng cao hiểu biết, thường xuyên cập nhật thông tin từ các phương tiện truyền thông chính thống, không để lòng tham che mờ lý trí. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ về hoạt động đa cấp trá hình hoặc sàn giao dịch bất hợp pháp, cần nhanh chóng trình báo với chính quyền địa phương và cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Việc mạnh tay triệt xóa những đường dây kinh doanh đa cấp trái phép là quyết tâm của tỉnh Thanh Hóa nhằm bảo vệ người dân, giữ vững trật tự xã hội. Tuy nhiên, sự cảnh giác, tỉnh táo của mỗi người dân mới là yếu tố quan trọng nhất để không rơi vào bẫy lừa đảo, góp phần xây dựng môi trường kinh tế - xã hội an toàn, lành mạnh.