Nhìn lại 30 năm Abbott đồng hành cùng y tế Việt Nam

Đồng hành từ “Chiến lược dinh dưỡng 2021-2030” đến chương trình “Sức khỏe Việt Nam”, Abbott khẳng định cam kết nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng đổi mới khoa học và công nghệ.

Suốt 30 năm hiện diện, công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu Abbott góp phần định hình nền y tế hiện đại, toàn diện cho người Việt.

Ba thập kỷ kiên trì vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn

Trong 3 thập kỷ đồng hành Việt Nam, Abbott tiên phong trong việc giới thiệu công nghệ tiên tiến, góp phần nâng tầm chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Vào tháng 6, Abbott ứng dụng công nghệ thực tế ảo vào trải nghiệm hiến máu tại TP.HCM và Hà Nội, nhằm thu hút cộng đồng tham gia hiến máu, giúp đảm bảo nguồn máu cấp cứu và điều trị.

Người tham gia hiến máu trải nghiệm công nghệ thực tế ảo do Abbott triển khai.

Trong lĩnh vực tim mạch, Abbott mang đến nhiều đột phá như Amplatzer Piccolo Occluder, HeartMate 3 và MitraClip. Các giải pháp này giúp cứu sống, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Ngoài ra, công nghệ tiên tiến như stent phủ thuốc XIENCE, công nghệ chụp cắt lớp quang học (OCT) và hệ thống lập bản đồ tim 3D Ensite cũng góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

Sáng chế Amplatzer Piccolo Occluder của Abbott là thiết bị hỗ trợ điều trị ống động mạch ở trẻ sinh non và trẻ sơ sinh.

Abbott mang đến giải pháp MitraClip giúp điều trị hở van 2 lá mà không cần phẫu thuật mở, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. MitraClip được giải thưởng Prix Galien USA 2020 vinh danh là “Công nghệ y khoa tiên tiến”.

Thiết bị MitraClip giúp điều trị hở van 2 lá không cần phẫu thuật.

Trong lĩnh vực chẩn đoán, Abbott có hệ thống xét nghiệm toàn diện Alinity, cho phép tự động hóa quy trình, tăng độ chính xác và rút ngắn thời gian chẩn đoán, hỗ trợ bác sĩ ra quyết định điều trị nhanh và phù hợp hơn.

Định hình tương lai chăm sóc sức khỏe

Bên cạnh công nghệ y khoa, Abbott còn phát triển những giải pháp chăm sóc bệnh mạn tính và dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Năm 2021, công ty mang đến Việt Nam hệ thống đo và theo dõi đường huyết liên tục (CGM) không chỉ cung cấp chỉ số glucose (đường huyết) toàn diện trong 14 ngày, mà còn dự đoán sự thay đổi đường huyết. Nhờ đó, người mắc đái tháo đường có thể điều chỉnh lối sống, trong khi bác sĩ có thể đưa ra quyết định điều trị tốt hơn, giúp giảm nguy cơ biến chứng. Công nghệ FreeStyle Libre đã làm thay đổi cuộc sống của khoảng 6 triệu người tại hơn 60 quốc gia, được giải thưởng Prix Galien Golden Jubilee 2022 vinh danh là "Công nghệ y khoa tiên tiến trong 50 năm qua”.

FreeStyle Libre giúp khoảng 6 triệu người trên thế giới quản lý đái tháo đường tốt hơn.

Trong bối cảnh Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ già hóa dân số cao nhất thế giới, Abbott không chỉ tiên phong mang đến giải pháp dinh dưỡng khoa học như Ensure Gold, mà còn định vị mình là đối tác chiến lược cho nỗ lực cải thiện dinh dưỡng toàn diện.

Từ năm 2016, Abbott cùng Bộ Y tế Việt Nam chủ động triển khai Chương trình Gia Tăng Hiệu Quả Điều Trị (QIP) dành cho người lớn, bao gồm các công cụ sàng lọc dinh dưỡng, các quy trình can thiệp dinh dưỡng kịp thời và tập huấn nhân viên y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc tại bệnh viện. Sau đó, Abbott tiếp tục xây dựng tài liệu hướng dẫn quốc gia, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để giúp tăng cường chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ nhỏ.

Công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu này cũng được biết đến với giải pháp dinh dưỡng khoa học đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm đối tượng: Từ hỗ trợ kiểm soát đái tháo đường, tăng cường miễn dịch, đến hỗ trợ phát triển trí não và tăng trưởng cho trẻ em.

Abbott tin rằng nền tảng cho tương lai phát triển bền vững chính là sức khỏe. Công ty đặt mục tiêu đến năm 2030 cải thiện sức khỏe cho 3 tỷ người trên toàn cầu. Tại Việt Nam, tổng đầu tư từ Abbott và quỹ Abbott cho chương trình dinh dưỡng, điều trị bệnh mạn tính, đào tạo y tế và nâng cao nhận thức cộng đồng đã vượt 280 tỷ đồng .

Ông Douglas Kuo, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Abbott Việt Nam, chia sẻ nhân kỷ niệm 30 năm hoạt động của Abbott tại Việt Nam: “Chúng tôi cam kết nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thông qua công nghệ và sáng kiến nhằm tạo dựng tương lai khỏe mạnh và bền vững hơn cho người dân Việt Nam”.