Nhìn lại chặng đường 80 năm Giáo dục và Đào tạo phát triển đất nước

Triển lãm thành tựu giáo dục và đào tạo với chủ đề “80 năm Giáo dục và Đào tạo phát triển đất nước" không chỉ là dịp tôn vinh những thành quả nổi bật của ngành giáo dục trong suốt hành trình lịch sử, mà còn khẳng định vai trò then chốt của giáo dục trong công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Triển lãm là một sự kiện có ý nghĩa quốc gia, góp phần khẳng định vai trò then chốt, sứ mệnh lịch sử của ngành giáo dục trong quá trình phát triển đất nước và chiến lược hội nhập quốc tế.

Quy mô trưng bày của gian triển lãm do Bộ GDĐT thực hiện có diện tích 396 m², trong khu trưng bày của khối các bộ, ngành Trung ương.

Sự kiện được tổ chức theo hình thức hiện đại, ứng dụng các phương thức trưng bày số, công nghệ tương tác, phù hợp với xu hướng truyền thông mới. Nội dung triển lãm được thiết kế có trọng tâm, trọng điểm, phản ánh trung thực, sinh động hành trình phát triển của ngành giáo dục, tạo sự hấp dẫn cho công chúng tham quan, đặc biệt là giới trẻ và học sinh, sinh viên.

Khu trưng bày của Bộ Giáo dục và Đào tạo được chia thành 6 phần chính, tương ứng với các giai đoạn lịch sử của đất nước với khu trung tâm giới thiệu khái quát về triển lãm, sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của bộ.

Khu 2 giới thiệu giai đoạn 1945-1954: Thành tựu nổi bật của nền giáo dục Việt Nam những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám thành công và những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nổi bật là phong trào “Diệt giặc dốt”; cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất năm 1950.

Khu 3 giới thiệu về giai đoạn 1975-1986: Nền giáo dục Việt Nam trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, trong đó diễn ra cải cách giáo dục lần thứ ba năm 1979.

Khu 5 giới thiệu về giai đoạn 1986 đến nay: Nền giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới, trong đó diễn ra công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo từ năm 2013.

Triển lãm là dịp để tôn vinh những thành tựu nổi bật của nền giáo dục cách mạng Việt Nam trong 80 năm xây dựng và phát triển, những đóng góp, cống hiến, hy sinh của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động ngành Giáo dục và các thế hệ học sinh, sinh viên trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà nói riêng và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung; góp phần cổ vũ, phát huy tinh thần “tôn sư trọng đạo” và hiếu học của dân tộc.

