Nhìn lại khoảnh khắc kết nối ấn tượng tại Heineken Countdown 2025

Thời khắc được khán giả mong chờ bậc nhất trong đêm hội là sự xuất hiện của DJ Alan Walker với màn trình diễn ấn tượng kéo dài suốt 60 phút. Bên cạnh hit toàn cầu như Faded, Alone, On my way, Alan Walker kết hợp cùng ca sĩ Tóc Tiên chiêu đãi không gian âm nhạc đặc biệt, lấy cảm hứng từ ca khúc Ngày mai. Người hâm mộ nhún nhảy theo từng nhịp điệu và cảm nhận sức mạnh kết nối toàn cầu qua âm nhạc.