Nhìn từ JMS 2025 - nhiên liệu hydro đã sắp bùng nổ?

Phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hydro có thể trở thành trọng tâm tiếp theo của các hãng xe, nhắm đến mục tiêu giảm phát thải trung bình cho đội xe trong tương lai.

Đất nước Nhật Bản vốn được biết đến là cái nôi của không ít công nghệ, sáng kiến, phát minh nổi bật trên thế giới.

Triển lãm ôtô quốc tế Japan Mobility Show 2025 (JMS 2025) diễn ra ở Tokyo (Nhật Bản) không chỉ là sàn diễn cho những mẫu xe mới, giải pháp di chuyển thông minh mà còn là nơi để các hãng xe thể hiện tầm nhìn dành cho giao thông tương lai.

Bên cạnh ôtô thuần điện dùng pin hay xe hybrid, các mẫu xe dùng nhiên liệu hydro năm nay có số lượng tăng lên đáng kế, thu hút sự chú ý của quan khách và cũng phần nào thể hiện xu hướng sử dụng nguồn nhiên liệu này trong tương lai.

Đa dạng xe chạy hydro

Được xem là một trong những triển lãm ôtô quốc tế đáng chú ý nhất năm, JMS 2025 quy tụ nhiều hãng xe từ Á đến Âu, bao gồm cả những đại diện của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc.

Xe chạy nhiên liệu hydro vì vậy cũng xuất hiện đa dạng tại JMS 2025 và song hành cùng logo của nhiều thương hiệu khác nhau, bao gồm các mẫu xe 2 bánh, ôtô du lịch và cả xe tải thương mại.

Tại triển lãm, BMW xác nhận iX5 Hydrogen sẽ chính thức được giới thiệu đến khách hàng toàn cầu từ năm 2028.

Hệ thống pin nhiên liệu của BMW đã bước sang thế hệ thứ ba, vẫn là thành quả hợp tác giữa nhà sản xuất ôtô Đức với Toyota.

BMW iX5 Hydrogen có mặt tại triển lãm JMS 2025. Ảnh: Phong Vân.

Hyundai Nexo cũng được nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc trưng bày tại triển lãm JMS 2025.

Mẫu SUV điện chạy pin nhiên liệu hydro (FCEV) này được Hyundai khẳng định có thể chạy tối đa 826 km (theo chu trình WLTP) với thời gian sạc đầy chỉ khoảng 5 phút.

Toyota tham gia triển lãm với tư cách là một trong những hãng xe nghiêm túc nhất với nhiên liệu hydro.

Tại JMS 2025, nhà sản xuất ôtô Nhật Bản công bố thử nghiệm nhiên liệu sinh học (bio-fuel) tại các quốc gia thuộc Nam bán cầu, khẳng định cam kết phát triển công nghệ hydro, bao gồm các trạm nạp nhiên liệu hydro thử nghiệm tại châu Á.

Toyota sẽ triển khai các trạm nạp nhiên liệu hydro thử nghiệm tại châu Á. Ảnh: Phong Vân.

Bên cạnh hợp tác với BMW như đề cập phía trên, Toyota cũng bắt tay cùng Yamaha để phát triển mẫu xe máy chạy hydro mang tên H2 Buddy Porter Concept.

Thiết kế với thùng hàng gắn sẵn phía sau, H2 Buddy Porter Concept nhắm đến nhu cầu vận chuyển, giao nhận hàng hóa bằng xe 2 bánh. Yamaha cho biết khi 2 bình nhiên liệu hydro được châm đầy, H2 Buddy Porter Concept có thể vận hành trên quãng đường tối đa 100 km.

Flesby Hy-Concept của Toyoda Gosei lần đầu được trưng bày tại triển lãm JMS 2025 cũng là một mẫu xe chạy nhiên liệu hydro. Được biết, Toyoda Gosei là thành viên thuộc hệ sinh thái của Toyota, chuyên sản xuất phụ tùng linh kiện cho tập đoàn ôtô Nhật Bản.

Nhiều mẫu xe sử dụng hydro làm nhiên liệu xuất hiện tại JMS 2025. Ảnh: Hyundai, Phong Vân.

Khách tham quan tại triển lãm JMS 2025 cũng được chiêm ngưỡng xe đạp điện trợ lực dùng pin nhiên liệu hydro, thậm chí cả những mẫu xe tải chạy hydro như H2IC và H2FC của Mitsubishi.

Nhìn chung, phương tiện giao thông vận hành bằng nhiên liệu hydro hiện diện với số lượng khá lớn tại JMS 2025, đi kèm sự đa dạng tương đối, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Những mẫu xe này cho thấy tầm nhìn của các hãng xe về giao thông sạch trong tương lai. Không chỉ là ôtô thuần điện dùng pin, những mẫu xe dùng nhiên liệu hydro như FCEV hay H2-ICE có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực giảm phát thải trung bình đội xe của từng hãng.

Tiềm năng của nhiên liệu hydro

Sự xuất hiện của loạt phương tiện giao thông chạy hydro phản ánh tiềm năng của loại nhiên liệu này, đồng thời cho thấy các hãng xe từ Á sang Âu đều dành cho nhiên liệu hydro sự quan tâm nhất định.

Tuy nhiên, nhiên liệu hydro không phải chỉ gói gọn trong các giải pháp giao thông sạch. JMS năm nay hướng đến những cách sử dụng nhiên liệu hydro hiệu quả hơn và đi gần với đời sống hơn. Điều này giúp cho tốc độ phát triển của nhiên liệu này trong vài năm tới sẽ rất nhanh trên khắp thế giới.

Các mẫu xe như Flesby Hy-Concept của Toyoda Gosei sử dụng các bình nhiên liệu hydro có thể tháo rời và hoán đổi. Giải pháp này không chỉ giúp người dùng bổ sung nhanh một bình nhiên liệu đầy mà còn cho phép gắn sang xe máy, hoặc làm nguồn cấp điện cho hộ gia đình.

Bình nhiên liệu hydro có thể sử dụng trên ôtô hoặc cấp điện cho các thiết bị gia dụng. Ảnh: Phong Vân.

Thực tế, ôtô điện với các tính năng V2L hay V2H cũng có khả năng cấp nguồn cho thiết bị gia dụng hoặc cả ngôi nhà. Tuy nhiên so với các gói pin, việc tận dụng bình nhiên liệu hydro từ ôtô điện có phần hiệu quả hơn.

Trước khi có được gói pin dung lượng đầy để cấp nguồn từ xe điện sang thiết bị gia dụng, người dùng phải chờ khá dài để sạc pin. Trong khi đó, quá trình châm bổ sung nhiên liệu hydro lại diễn ra nhanh gọn tương tự việc đổ xăng, vừa giúp ôtô sẵn sàng di chuyển, vừa đảm bảo cấp nguồn cho thiết bị gia dụng khi cần.

Tại Trung Quốc, nhiên liệu hydro chưa nhận được sự quan tâm tương tự nhóm ôtô thuần điện dùng pin. Trọng tâm của ngành công nghiệp ôtô xứ tỷ dân với nhiên liệu hydro vẫn nằm ở xe thương mại và vận tải nặng, với mục tiêu triển khai hơn 50.000 FCEV thuộc nhóm này trong năm nay.

Việc thiếu hụt hạ tầng trạm tiếp nhiên liệu hydro trên đường phố công cộng được cho là một phần nguyên nhân khiến FECV chưa phổ biến trong đội xe du lịch tại Trung Quốc.

Các trạm tiếp nhiên liệu hydro ở Trung Quốc hiện chủ yếu phục vụ xe thương mại. Ảnh: Sinopec.

Tuy nhiên trong tương lai, khi ôtô thuần điện đã nằm ngoài ưu tiên chiến lược của Chính phủ Trung Quốc, ngành công nghiệp ôtô nước này nhiều khả năng sẽ chuyển hướng sang hybrid hoặc FCEV.

Sự quan tâm đặc biệt của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc dành cho ôtô thuần điện dùng pin từng là lý do giúp xe điện trở nên rẻ hơn và ngày càng phổ biến. Do vậy, có lý do để kỳ vọng nếu Trung Quốc chuyển hướng sang ôtô chạy hydro, dòng phương tiện này sẽ đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ.

Các khoản đầu tư được rót vào nhiều hơn, chi phí sản xuất giảm kéo theo giá xe trở nên dễ tiếp cận hơn, hạ tầng trạm tiếp nhiên liệu hydro ngày càng mở rộng cũng là những diễn biến có thể xuất hiện khi Trung Quốc "nhúng tay" vào mảng hydro.

Xe điện chạy nhiên liệu hydro chưa được nhiều hãng ôtô du lịch Trung Quốc quan tâm ở thời điểm hiện tại. Ảnh minh họa: GAC.

Nhìn chung, ôtô chạy hydro vẫn ở giai đoạn đầu của sự phát triển nhưng sở hữu tiềm năng lớn và có thể trở thành một phần quan trọng của giao thông xanh tương lai.

Trong bài viết tiếp theo, Tri Thức - Znews sẽ tiếp tục đề cập đến mức độ "xanh" của nhiên liệu hydro, những điểm mạnh và còn hạn chế của loại nhiên liệu này khi triển khai thực tế trên phương tiện giao thông cũng như triển vọng của xe chạy hydro tại Việt Nam.