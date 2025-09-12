Nhịp sinh hoạt và tập luyện khác lạ của tỷ phú giàu nhất hành tinh

Nhờ duy trì sự kỷ luật trong chế độ ăn uống và niềm say mê thể thao bất tận, Larry Ellison vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 80.

Larry Ellison vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, khỏe mạnh ở tuổi 80. Ảnh: Bloomberg.

Ngoài 80 tuổi, Larry Ellison, nhà đồng sáng lập Oracle, đã vượt Elon Musk để trở thành người giàu nhất hành tinh, với khối tài sản ước tính hơn 390 tỷ USD theo Bloomberg Billionaires Index.

Nhưng điều khiến nhiều người kinh ngạc không chỉ là sự giàu có khổng lồ, mà còn là phong độ đáng nể mà ông vẫn duy trì. Sau hàng loạt thương vụ tỷ đô và những cuộc cạnh tranh khốc liệt trong giới công nghệ, Ellison lại tìm thấy sự cân bằng ở thể thao, coi đó là cách nuôi dưỡng cả sức khỏe lẫn tinh thần.

Đam mê thuyền buồm

Nhiều bài báo, nhiều cuộc thảo luận trên các diễn đàng cho rằng Ellison trông trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật, chỉ như người ngoài 50. Chính ông cũng thừa nhận mình là “nghiện chiến thắng”, và tinh thần ấy không chỉ hiện diện trên thương trường mà còn len vào cả đời sống hàng ngày.

Ẩn sau sự kỷ luật bền là nỗi ám ảnh về cái chết, bắt đầu từ tuổi thơ bị mẹ ruột bỏ rơi, cho đến khoảnh khắc chứng kiến mẹ nuôi qua đời vì ung thư khi ông vẫn còn trên giảng đường.

“Cái chết chưa bao giờ có ý nghĩa gì với tôi. Làm sao một người có thể đang hiện hữu rồi bỗng dưng biến mất, không để lại gì?”, ông từng trải lòng với nhà viết tiểu sử Mike Wilson.

Chính từ nỗi trăn trở ấy, Ellison chọn cách sống trọn vẹn, tìm đến thể thao để giữ gìn thể lực. Nhiều thập kỷ qua, thuyền buồm là niềm đam mê lớn nhất của Ellison. Nhà đồng sáng lập Oracle không coi đó chỉ là thú vui mà biến nó thành những cuộc chinh phục thật sự. Năm 2013, đội BMW Oracle do ông hậu thuẫn đã giành chiến thắng vang dội tại America’s Cup.

Larry Ellison tài trợ cho nhiều giải thể thao. Ảnh: South China Morning Post.

Để góp mặt ở những đường đua ấy, Ellison phải trải qua những bài tập khắc nghiệt, từ những vòng “grinding” vắt kiệt sức tay và lưng đến hàng giờ rèn thể lực ngoài biển khơi.

Song, không ít lần, đam mê này khiến ông phải trả giá. Ellison từng gặp chấn thương nặng khi lướt sóng. Theo CNN, ông từng gãy cổ, thủng phổi và chịu nhiều thương tổn khác, buộc phải phẫu thuật trong một tai nạn lướt ván ở Hawaii. Năm 1992, trong một tai nạn xe đạp tốc độ cao, Ellison bị ngã nặng, ảnh hưởng đến xương khuỷu tay. Nhưng chỉ ít lâu sau, vị tỷ phú đã trở lại với biển cả, tiếp tục ra khơi cùng du thuyền Sayonara.

Lối sống đầy kỷ luật

Ở tuổi mà nhiều tỷ phú cùng thế hệ đã lùi về hậu trường hoặc giảm tốc, Ellison vẫn hiện diện ở những đường đua, sân quần vợt, phòng tập, trở thành hình mẫu “tỷ phú không tuổi” trong mắt công chúng. Tập luyện đều đặn giúp ông duy trì cơ bắp khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, đồng thời tạo nền tảng để thử sức ở nhiều hoạt động mạo hiểm khác như leo núi, lướt sóng hay bay biểu diễn.

Tập luyện đều đặn giúp Ellison duy trì cơ bắp khỏe mạnh. Ảnh: Rafa Nadal

Điều khiến nhiều người nể phục hơn cả là lối sống tỉnh táo và kiên định. Ngay từ đầu những năm 1990, Ellison đã duy trì chế độ “veg-aquarian”, chỉ uống trà xanh, nước lọc, ăn cá, rau và trái cây. Gina Smith, quản gia của ông, từng viết trên Quora rằng ông trung thành với chế độ này suốt nhiều thập kỷ.

Thói quen uống nước ép cà rốt cũng trở thành “dấu ấn” riêng, được nhiều tờ báo như Fortune, Business Insider nhắc đi nhắc lại. Vị tỷ phú nói không với rượu, tuyệt đối tránh chất kích thích, bởi ông không muốn bất kỳ điều gì làm mờ tâm trí. Trong cả kinh doanh lẫn thể thao, sự tập trung cao độ là yếu tố ông coi trọng nhất.

Bryan Johnson, nhà sáng lập công nghệ 47 tuổi, nổi tiếng với việc chi 2 triệu USD mỗi năm để chống lão hóa, gần đây bình luận trên X: “Ellison, nay đã 80, đang làm rất tốt trong việc quản lý quá trình lão hóa sinh học”.