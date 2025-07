Nhói lòng trước bài đăng cuối cùng của cầu thủ Diogo Jota

Chỉ vài giờ trước khi qua đời trong tai nạn xe, tiền đạo Liverpool đăng video chụp ảnh cưới cùng vợ với dòng chú thích đầy cảm xúc: "Ngày chúng tôi sẽ không bao giờ quên".

Bài đăng cuối cùng của Diogo Jota. Ảnh: diogoj_18/Instagram.

Sáng 3/7 (giờ địa phương), Diogo Jota, tiền đạo của Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha, đã qua đời trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Tây Ban Nha. Trước khi sự việc xảy ra, trên Instagram, anh chia sẻ video đám cưới của mình và vợ là Rute Cardoso trong ngày 22/6.

Video ghi lại khoảnh khắc cầu thủ cùng vợ chụp ảnh cưới và bước vào sảnh tiệc trong tiếng hò reo của bạn bè. Cặp đôi diện trang phục cưới, tay trong tay nhảy nhót tưng bừng giữa tiếng nhạc sôi động. Anh đăng kèm theo dòng trạng thái: "A day we will never forget" (Tạm dịch: ngày chúng tôi sẽ không bao giờ quên). Bài viết nhanh chóng thu hút hơn 200.000 lượt thích và 67.000 bình luận.

Ngay khi tin tức Jota qua đời lan truyền, người hâm mộ khắp nơi đã tràn vào phần bình luận với những dòng xúc động: “Yên nghỉ nhé Jota”, “Sẽ không bao giờ bị lãng quên”, “Cầu mong linh hồn anh được an nghỉ trong thanh thản”...

Jota và Rute Cardoso bắt đầu hẹn hò từ năm 2012. Anh cầu hôn vào tháng 7/2022 và cả hai chính thức kết hôn sau hơn một thập kỷ gắn bó. Trong một bài đăng sau hôn lễ, Jota tự nhận mình là "người may mắn" trong khi Rute cũng chia sẻ hình ảnh tại lễ cưới với dòng mô tả: "Đồng ý mãi mãi. Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực".

Diogo Jota sinh năm 1996, gia nhập Liverpool từ năm 2020 và ra sân tổng cộng 182 trận, ghi 65 bàn thắng, 26 kiến tạo. Anh vừa cùng đội bóng giành chức vô địch Premier League mùa 2024/25, danh hiệu đầu tiên của Liverpool sau thời HLV Jurgen Klopp.