Nhồi máu não ở tuổi 13

Lưu ý cần tránh khi trẻ sốt co giật bố mẹ nên biết

0

Co giật do sốt hay còn gọi là sốt co giật thường xảy ra ở trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi khi nhiệt độ cơ thể tăng đột ngột.