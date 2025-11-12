Nhóm bạn thân tặng cô dâu 1 cây vàng và 'bằng khen lấy chồng'

Nhóm bạn thân gồm 10 người của cô dâu Hồng Ngọc gây chú ý khi tặng cô món quà cưới gồm một cây vàng và tấm 'bằng khen lấy chồng' khổ lớn khiến cả hôn trường bật cười thích thú.

Ngày 2/11, lễ cưới của cô dâu Hồng Ngọc và chú rể Lê Tính diễn ra tại xã Quang Minh (Hà Nội) trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết khi nhóm bạn thân của cô dâu mang đến món quà cưới độc nhất: một cây vàng và tấm "bằng khen lấy chồng" khổ lớn khiến cả hôn trường bật cười thích thú.

Tấm giấy khen kích thước 1 m x 70 cm được in dòng chữ: "Loa làng En Tơ Tây Mừn tặng bằng khen bà Lê Thị Hồng Ngọc - đã có thành tích xuất sắc trong công cuộc lấy chồng. Quyết định số QĐLL 0211, ngày 02/11/2025. Vào sổ vàng: 100 năm hạnh phúc".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nhung Nguyễn (sinh năm 2001, ở xã Quang Minh, Hà Nội), một trong những người bạn thân của cô dâu, cho biết nhóm đã ấp ủ món quà này từ khá lâu.

"Quà một cây vàng được chúng tôi chuẩn bị từ mới tốt nghiệp đại học, hồi giá mới khoảng 6,2 triệu đồng/chỉ. Còn ý tưởng tấm bằng khen thì chúng tôi thấy trên TikTok, thấy vui quá nên quyết định làm theo", Nhung kể.

Một cây vàng của nhóm bạn tặng cô dâu chú rể.

Do trong nhóm có 2 người hiện sinh sống ở nước ngoài, việc bàn bạc ý tưởng cũng gặp không ít khó khăn. Cả nhóm phải họp online xuyên múi giờ để thống nhất phương án tặng quà. Ban đầu, có thành viên đề xuất làm hai bìa quà cưới theo phong cách "sổ đỏ" để gây bất ngờ, song sau khi biểu quyết, mọi người quyết định chọn phương án "bằng khen lấy chồng".

Tuy nhiên, quá trình thực hiện lại không hề suôn sẻ. Đêm trước ngày cưới, cả nhóm mới thiết kế xong bản in nhưng do gấp gáp nên không tiệm nào nhận làm. Sáng hôm sau, trời mưa tầm tã, 2 người bạn phải chạy sang làng bên tìm chỗ in.

"May mắn, chúng tôi chỉ mất khoảng 40 phút mới hoàn thiện được tấm bằng khen", cô nhớ lại.

Nhóm bạn gồm 10 người, đều lớn lên cùng làng, chơi thân từ hồi tiểu học. Dù mỗi người đã có những định hướng riêng, làm việc ở những nơi khác nhau, nhưng họ vẫn giữ liên lạc và duy trì tình bạn.

"Chúng tôi chơi với nhau vì sự chân thành. Đặc biệt, cả nhóm đều có tính cách 'vô tri' như nhau nên tình bạn ấy cứ bền theo năm tháng", cô nói.

Đối với Nhung, điều khiến cô nhớ mãi về Ngọc là kỷ niệm thời cấp 2. Có lần, cả hai đùa nghịch quá trớn, túm tóc trêu nhau đến mức suýt nữa biến thành một trận "đánh nhau thật". "Dù sao đi nữa, Ngọc vẫn là một cô bạn nhẹ nhàng, vui vẻ và năng động".

Nhung Nguyễn cầm bằng khen (áo trắng, phải) tặng cho cô dâu.

Về phía cô dâu, Hồng Ngọc cho biết cô hoàn toàn không biết trước kế hoạch của nhóm bạn. Khi được trao tấm bằng khen cùng hộp vàng cưới, cô vừa bất ngờ vừa xúc động.

"Ai cũng bận rộn với công việc và cuộc sống riêng, nhưng các bạn vẫn dành thời gian, công sức để chuẩn bị món quà ý nghĩa như vậy khiến tôi thực sự xúc động".

Với Ngọc, hôn nhân là một hành trình dài, và những kỷ niệm đáng nhớ như thế sẽ trở thành nguồn năng lượng tích cực giúp hai vợ chồng thêm vững tin, cùng nhau vun đắp hạnh phúc trong những năm tháng sắp tới.

Ngoài món quà đặc biệt từ nhóm bạn thân, cô dâu chú rể còn nhận được một chiếc ôtô từ bố mẹ để phục vụ cho việc đi lại thuận tiện hơn.

Cô dâu chú rể được tặng 1 chiếc xe ôtô vào ngày cưới.