Nhóm cô gái góp tiền, tụ tập 'bay lắc' trong ngôi nhà 5 tầng

Công an Quảng Ninh thông tin CQĐT Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng đều là nữ, để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, vào khoảng 11h ngày 25/6, Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an phường Ninh Dương (nay là phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra căn nhà 5 tầng tại mặt đường Đại lộ Hòa Bình thuộc khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái (nay là khu Hồng Phong, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh). Các đối tượng bị bắt quả tang tại hiện trường. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại 2 căn phòng đang có 4 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Triệu Thuyên Mai (SN 2004, quê quán thành phố Cần Thơ); LING XING (Lăng Tinh - quốc tịch Trung Quốc, SN 1996); Lê Nguyễn Thanh Ngân (SN 2003, quê quán TP.HCM; Nguyễn Thị My (SN 2005, quê quán tỉnh Đồng Nai). Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, thu giữ chất ma túy và các dụng cụ để sử dụng vào việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, ngày 24/6, cả nhóm và Triệu Ánh Ngọc (SN 2003, trú tại thành phố Cần Thơ) đã sử dụng trái phép chất ma túy cùng với nhau tại phòng 401 của căn nhà trên. Từ trái qua phải: Triệu Ánh Ngọc, Linh Xing, Lê Nguyễn Thanh Ngân, Nguyễn Thị My và Triệu Thuyên Mai. Cơ quan điều tra đã triệu tập, làm việc với Triệu Ánh Ngọc. Các đối tượng khai nhận đã rủ nhau góp tiền mua ma túy ketamine và "nước vui" về cùng sử dụng tại phòng 401 của căn nhà trên. Căn cứ tài liệu điều tra, CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố các đối tượng Lê Nguyễn Thanh Ngân, Nguyễn Thị My, Triệu Thuyên Mai, Triệu Ánh Ngọc, Ling Xing về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Sách về Pháp luật Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

https://www.anninhthudo.vn/nam-co-gai-gop-tien-tu-tap-bay-lac-trong-ngoi-nha-5-tang-post618964.antd