Nhóm côn đồ bắt 2 thanh thiếu niên ở Quảng Trị lên xe, chở đi đánh đập

Nhóm côn đồ tuổi đời còn trẻ nhưng hung hãn, bắt 2 thanh thiếu niên ở Quảng Trị lên xe rồi chở đi nhiều nơi để đánh đập gây thương tích.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan CSĐT thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 16 thanh, thiếu niên về các tội danh "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cố ý gây thương tích", đồng thời ra lệnh tạm giam 11 người và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 người liên quan.

Nhóm thanh, thiếu niên bị khởi tố gồm Phan Văn Tư (SN 2005), Nguyễn Gia Nhật (SN 2005), Lê Đức Thịnh (SN 2007), Trần Nhật Tân (SN 2008), Lê Hữu Thiên (SN 2007), Trương Quốc Minh (SN 2005), Đoàn Anh Quân (SN 2007), Nguyễn Đức Nguyên (SN 2008), Nguyễn Nhật Tiến (SN 2008) cùng trú phường Nam Đông Hà (Quảng Trị).

13 đối tượng trong nhóm 16 thanh thiếu niên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố. Ảnh: Công an Quảng Trị.

Trương Nhật Trung (SN 2008), Nguyễn Anh Tuấn (SN 2008), Lương Hoài Quân (SN 2008) cùng phường Đông Hà (Quảng Trị), Đinh Hòa Phát (SN 2005), Lê Minh Vũ (SN 2006) cùng trú xã Gio Linh (Quảng Trị) và Trịnh Đình Phát (SN 2007, trú xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Mạnh Cường (SN 2005, trú xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tố giác từ Nguyễn Minh Nhật (SN 2007, trú tại khu phố Xuân Tiến, xã Cửa Việt) về việc bị một nhóm côn đồ đánh gây thương tích vào ngày 20/5.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị xác định tối 19/5, tại xã Gio Linh và phường Đông Hà, một nhóm thanh thiếu niên đánh đập, ép buộc Nguyễn Công An Phước (SN 2009, trú xã Nam Cửa Việt) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 2005, trú xã Nam Cửa Việt) lên xe máy, chở đi nhiều nơi hành hung.

Đến rạng sáng 20/5, tại xã Cửa Việt, một số kẻ trong nhóm này thanh thiếu niên kể trên tiếp tục dùng tay, chân, mũ bảo hiểm, vỏ chai bia và dao đánh anh Nguyễn Minh Nhật gây tổn thương cơ thể 20%.