Nhóm cựu cán bộ Bộ Công Thương 'tiếp tay' doanh nghiệp trục lợi

VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và 11 bị can liên quan do có các sai phạm trong triển khai, thực hiện nguồn điện mặt trời.

Trong đó, nhóm bị can ở Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) và Công ty Mua bán điện (thuộc Tập đoàn điện lực - EVN) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Hành vi của các bị can này liên quan đến Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3.

Theo cáo trạng truy tố, Dự án Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 có công suất 150 MWp do Công ty Năng lượng Lộc Ninh 3 làm chủ đầu tư được phê duyệt địa điểm xây dựng tại xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Sau khi được phê duyệt các thủ tục đầu tư, xây dựng, Công ty Lộc Ninh không đạt được thỏa thuận về đền bù tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy.

Do đó, tháng 9/2020, Công ty Năng lượng Lộc Ninh 3 báo cáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Phước đề nghị cấp có thẩm quyền chấp thuận vị trí mới xây dựng Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 với diện tích 1,4 triệu m2 đất rừng sản xuất thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh. Vị trí mới ở xã Lộc Tấn.

Bị can Trần Quốc Hùng (ngoài cùng, bên trái) cùng 2 bị can liên quan.

Đến ngày 15/12/2018, Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 đã hoàn thành xây dựng. Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Bình Phước mới có quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh lần 2) về việc thay đổi địa điểm xây dựng nhà máy.

Sau khi xây dựng xong, Công ty Lộc Ninh 3 thuê Công ty cổ phần hệ thống kỹ thuật ứng dụng ATS thực hiện các thủ tục pháp lý xin cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho nhà máy này.

Ngày 11/12/2020, Công ty Lộc Ninh 3 nộp hồ sơ xin cấp phép qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Cùng ngày, ông Nguyễn Anh Tuấn (Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực) giao cho cấp dưới giải quyết hồ sơ này.

Ngày 15-18/12/2020, bị can Trịnh Văn Đoàn (chuyên viên Phòng Cấp phép) và bị can Trần Quốc Hùng (Phó trưởng phòng Thẩm định) được giao tiếp nhận, kiểm tra, rà soát, thẩm định đánh giá và đề xuất đối với hồ sơ này.

Bị can Trịnh Văn Đoàn không lập tờ trình kế hoạch kiểm tra thực tế, không thực hiện kiểm tra thực tế doanh nghiệp theo đúng quy định. Chưa kể, hồ sơ cũng chưa có các tài liệu thể hiện Nhà máy Lộc Ninh 3 được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư.

Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 xây dựng trái phép nhưng vẫn được tạo điều kiện bán điện cho EVN.

Tuy nhiên, ngày 18/12/2020, bị can Đoàn xây dựng báo cáo thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động cho Nhà máy Lộc Ninh 3, dự thảo giấy phép và trình bị can Hùng.

Bị can Trần Quốc Hùng biết rõ Nhà máy Lộc Ninh 3 không đủ điều kiện cấp phép, nhưng vẫn ký nháy trình ông Nguyễn Anh Tuấn. Ngay trong ngày 18/12/2020, ông Nguyễn Anh Tuấn duyệt và ký Giấy phép hoạt động điện lực cho Lộc Ninh 3.

Bị can Hùng khai do lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực thúc giục thẩm định hồ sơ và ông Nguyễn Ngô Phong (Trưởng phòng cấp phép) nhắn tin với nội dung “Hôm nay có hồ sơ nào cần trình, anh ký trình luôn nhé”, nên ông Hùng cho rằng lãnh đạo Cục và lãnh đạo phòng quan tâm hồ sơ này, cần làm nhanh.

Sau đó, Công ty Lộc Ninh 3 dùng giấy phép này làm điều kiện đề nghị và được công nhận ngày vận hành thương mại vào ngày 26/12/2020.

Nhóm các bị can Trương Hoàng Dũng (cựu kỹ sư Phòng Kỹ thuật và CNTT), Nguyễn Danh Sơn (cựu Giám đốc Công ty mua bán điện), Nguyễn Hữu Khải (Trưởng phòng kinh doanh mua bán điện), Đỗ Ngọc Tuyền (cựu chuyên viên Phòng kinh doanh mua điện) đã tiến hành nghiệm thu có tải hệ thống đo đếm điện năng và kiểm tra công suất lắp đặt thực tế của nhà máy.

Đồng thời, tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ, ký ban hành văn bản công nhận ngày vận hành thương mại… Các bị can biết rõ Nhà máy Lộc Ninh 3 không đủ điều kiện theo quy định. Do muốn tạo điều kiện không chính đáng cho Công ty Lộc Ninh 3 được vận hành sớm (trước ngày 1/1/2021) để được hưởng giá ưu đãi, các bị can vẫn tiến hành thẩm định, duyệt, ký, cấp văn bản công nhận ngày vận hành thương mại trái quy định.

Trên cơ sở ngày công nhận vận hành thương mại, từ tháng 12/2020 đến hết tháng 11/2022, Công ty Mua bán điện thực hiện mua điện và trả cho Công ty Lộc Ninh 3 là hơn 749 tỷ đồng .

Theo quy định, các nhà máy điện mặt trời có ngày vận hành thương mại sau ngày 31/12/2020 là Nhà máy điện mặt trời chuyển tiếp, giá mua bán điện được áp dụng không vượt quá giá trần 1.184,90 đồng/kWh theo quy định của Bộ Công Thương.

Thực tế, Công ty Mua bán điện lại thanh toán cho Công ty Lộc Ninh 3 với mức giá cao hơn quy định là 459,1 đồng/kWh. Vì vậy, số tiền EVN bị thiệt hại là hơn 209 tỷ đồng .