Nhóm đối tượng 'bắt cóc' 2 người trong đêm

Trong đêm, nhóm đối tượng khống chế, bắt ép 2 người lên ôtô, sử dụng vũ lực để yêu cầu nạn nhân đưa tiền, sau đó chiếm đoạt.

Ngày 21/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Sửu (SN 1997), Hồ Văn Huy (SN 1999), cùng trú xã Thăng An và Nguyễn Phước Thọ (SN 2007), trú xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, về tội "Bắt, giữ người trái pháp luật" và "Cướp tài sản".

Trước đó, rạng sáng 11/8, nhóm đối tượng này đã có hành vi khống chế, bắt ép anh H.V.N (SN 2001, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) và chị Y.N (SN 2009, trú xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) lên ôtô, đưa từ xã Thăng Bình về xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng. Tại đây, nhóm đã sử dụng vũ lực, buộc anh H.V.N phải đưa số tiền 27 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Công an bắt tạm giam nhóm đối tượng bắt giữ người trái phép và cướp tài sản. Ảnh: CA.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc, xác minh làm rõ vụ việc, tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam 3 đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.