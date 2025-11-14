Nhóm đối tượng cho 1.500 khách vay hơn 30 tỷ đồng đã bị bắt

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng qua tài khoản iCloud iPhone với khoảng 1.500 khách vay, lượng tiền giao dịch trên 30 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng trên không gian mạng bằng hình thức thế chấp tài khoản iCloud điện thoại iPhone.

Ngày 26/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành triệu tập Đỗ Văn Hưng (SN 1999, trú tại xã Đoài Phương, Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1996, trú tại xã Quảng Oai, Hà Nội) và một số đối tượng khác lên làm việc.

Đối tượng Đỗ Văn Hưng tại Cơ quan điều tra.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận từ tháng 11/2024 đến nay, Đỗ Văn Hưng cùng Nguyễn Thị Thu Hường và một số đối tượng góp vốn lập nhóm để cho vay tiền qua iCloud iPhone với số tiền khoảng trên 400 triệu đồng; giao cho Hường là kế toán.

Các đối tượng tuyển cộng tác viên, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo đăng lên các hội nhóm mạng xã hội cho vay tiền để tìm kiếm khách vay. Mỗi cộng tác viên khi tìm được khách vay, sẽ được hưởng 30-35% tổng số tiền mà khách vay.

Khách vay sử dụng điện thoại đời càng cao, thì số tiền vay được càng nhiều. Khi khách đồng ý vay, sẽ phải gửi thông tin cá nhân, ảnh căn cước công dân cho các đối tượng, đồng thời các đối tượng sẽ cài đặt tài khoản iCloud vào trong điện thoại iPhone của khách. Nếu khách vay chậm trả lãi, các đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud, điện thoại của khách vay sẽ không sử dụng được.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 12/2024 đến nay, nhóm của Hưng đã cho khoảng 1.500 khách vay qua iCloud trên địa bàn toàn quốc với số tiền trên 30 tỷ đồng , lãi suất đặc biệt cao 286-662 %/năm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 31/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Hưng và Nguyễn Thị Thu Hường về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.