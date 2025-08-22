Nhóm đối tượng hỗn chiến, đuổi nhau quanh quảng trường ở Gia Lai

Nhóm của Khải đụng độ nhóm của Hưng ở khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (tỉnh Gia Lai), nên 2 bên dùng hung khí mang theo lao vào hỗn chiến.

Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Các bị can đã dùng hung khí rượt đuổi, hỗn chiến trên nhiều tuyến đường xung quanh quảng trường Đại Đoàn Kết, tỉnh Gia Lai.

Nhóm của Lê Quốc Hưng (SN 2005, trú phường An Phú) gồm có Nguyễn Ngọc Anh (SN 2006, trú phường Hội Phú), Phạm Gia Kiệt (SN 2007, trú phường Diên Hồng), Trần Nguyễn Duy Phúc (SN 2007, trú phường Diên Hồng), Lê Trung Kiên (SN 2006, trú xã Ia Hrung) và Trần Huy Vũ (SN 2006, trú phường Hội Phú).

Nhóm còn lại của Nguyễn Hoàng Khải (SN 2008, trú phường An Khê) có Nông Anh Thắng (SN 2007, trú xã Ia Ly), Võ Hoàng Vũ (SN 2004, trú xã Ia Ly), Quách Hải Đăng (SN 2005, trú xã Bàu Cạn) và Lê Phạm Gia Hân (SN 2008, trú xã Sa Loong, Quảng Ngãi).

Nhóm đối tượng trong vụ án làm việc với lực lượng chức năng.

Theo đó, tối 9/5, nhóm của Khải ngồi nhậu ở nhà trọ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đến khoảng 0h15 ngày 10/5, N.T.H. (SN 2010, trú xã Sa Loong, Quảng Ngãi) điều khiển xe máy chở Hân (trong nhóm của Khải) về phòng trọ trên đường Phạm Văn Đồng. Trong lúc đi, H. nẹt pô, rú ga; di chuyển tới đường Anh Hùng Núp đã gặp nhóm Hưng, Ngọc Anh, Kiệt, Phúc đi trên 2 xe máy.

Cho rằng việc nẹt pô là thách thức, khiêu khích, nên Hưng điều khiển xe máy đuổi theo H. và Hân. Thấy bị đuổi, H. điều khiển xe bỏ chạy, Hân ngồi sau cầm mũ bảo hiểm ném về phía của Hưng rồi bỏ chạy về chỗ nhóm của mình đang nhậu.

Sau đó, 2 nhóm lấy dao tự chế, bình xịt hơi cay, vỏ chai bia để tìm nhau gây hấn trên nhiều tuyến đường tại phường Pleiku. Chưa dừng lại, đến rạng sáng cùng ngày, nhóm của Khải tiếp tục đụng độ nhóm của Hưng ở khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, nên 2 bên dùng hung khí mang theo lao vào hỗn chiến.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát cơ động bảo vệ mục tiêu tại Quảng trường Đại Đoàn Kết xuất hiện, cả hai nhóm liền bỏ chạy. Lực lượng cảnh sát cơ động đã khống chế được Đăng, Thắng và bàn giao cho Công an phường Tây Sơn (cũ).

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã điều tra, triệu tập nhiều đối tượng liên quan, sau khi củng cố hồ sơ đã khởi tố 11 đối tượng nói trên.